Приказ — как можно быстрее: НАТО оперативно разместит дополнительные комплексы Patriot в Украине

Высшее военное командование Североатлантического альянса объявило об ускоренной подготовке к развертыванию систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Решение принято на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

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Как сообщил командующий Европейского командования США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич во время конференции в немецком городе Висбаден, альянс получил приказ: "действовать максимально быстро". Его заявление передает Ntv.de.

"Приказ — действовать как можно быстрее", — подчеркнул Гринкевич.

Он также уточнил, что процесс развертывания систем ПВО ведется в тесной координации с Германией.

По словам представителя Министерства обороны Германии, "ключевые договоренности должны быть достигнуты уже в понедельник" — во время очередной встречи международной контактной группы в поддержку Украины (в формате "Рамштайн").

Как напоминает Ntv.de, президент США Дональд Трамп в своем недавнем заявлении подтвердил, что первые батареи Patriot уже отправились из Германии в Украину.

"Они уходят из Германии", — сказал Трамп во вторник, не предоставив дополнительных объяснений.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил, что США и их союзники по НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, согласно которому американское вооружение будет отправлено Киеву, но заплатят за него страны Альянса.

Ожидается, что новые поставки ПВО укрепят защиту украинских городов и объектов критической инфраструктуры, в частности в условиях вероятного нового наступления РФ осенью.

Как сообщал Фокус, НАТО проведет встречу стран, у которых есть зенитно-ракетные комплексы Patriot для помощи Украине. И это произойдет уже на следующей неделе.

Ранее Фокус писал, что американские чиновники сейчас продолжают анализировать перечень вооружений, которые Украина хотела бы получить от стран НАТО после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Европой о поставках оборонной техники Киеву.

Координацией помощи Украине по системам Patriot будет заниматься специальная миссия Альянса по поддержке и обучению, которая работает в Германии.