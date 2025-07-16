Ищут дополнительные батареи: обладатели Patriot в НАТО встретятся, чтобы помочь Украине

НАТО проведет встречу стран, у которых есть зенитно-ракетные комплексы Patriot для помощи Украине. И это случится уже на следующей неделе.

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Страны-союзники НАТО готовятся к важной встрече по усилению украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает журналистка Reuters Клауда Таниос в соцсети Х.

НАТО координирует встречу стран-владельцев Patriot по поддержке Украины Фото: Скриншот

Клауда ссылается на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров. Заседание стран-владельцев систем Patriot и основных доноров Украины может состояться уже в среду, 23 июля.

Инициатором выступает главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО.

Основная цель — найти дополнительные батареи Patriot для передачи Украине, которая нуждается в усилении ПВО на фоне продолжающихся массированных атак России.

Patriot для Украины: что известно

Напомним, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot.

14 июля, США и НАТО заключили соглашение, по которому американское вооружение будет поступать Украине, а расходы будут покрывать европейские партнеры.

Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что США будут "производить первоклассное оружие и отправлять его в НАТО".

Встреча генсека НАТО Марка Рютте и Дональда Трампа Фото: Getty Images

Теперь предстоит самое сложное — договориться о том, кто на самом деле откажется от своих ракетных комплексов Patriot, в которых нуждается Украина, чтобы сбивать баллистические российские ракеты.

Трамп добавил, что часть систем противоракетной обороны Patriot должна прибыть в Украину "в течение нескольких дней", поскольку он сталкивается с сопротивлением некоторых видных деятелей движения MAGA, выступающих против поддержки США Украины.

По словам одного источника, знакомого с ситуацией, США также заявили о готовности в рамках предлагаемого соглашения с европейскими союзниками отправить дополнительное наступательное оружие, хотя Трамп заявил, что Украина должна воздержаться от нападения на Москву.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Но после этого заявления стало ясно, что Трамп представил лишь рамочный план, а не конкретный план. Насколько существенной окажется поддержка для Украины, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит, сообщили 10 официальных лиц в США и Европе.

Работа ЗРК Patriot Фото: YouTube

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев, поскольку либо у них имеется несколько батарей, либо угрозы, с которыми они сталкиваются, относительно маловероятны.

Некоторые из них, в том числе Греция и Испания, ранее отклоняли призывы союзников передать часть своих систем Patriot Украине, утверждая, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Напомним, по словам двух официальных лиц США, резкое ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении Москвы в последние недели произошло на фоне растущего убеждения в том, что Владимир Путин не ведет добросовестных переговоров.

Также оказалось, что на решения Дональда Трампа влияет его супруга. Первая леди США, Мелания Трамп, могла повлиять на предоставление военной помощи Украине. На ее позицию, вероятно, влияет ее происхождение из Словении — из страны, которая входила в Югославию и страдала от россиян.