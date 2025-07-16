Шукають додаткові батареї: власники Patriot у НАТО зустрінуться, щоб допомогти Україні

НАТО проведе зустріч країн, у яких є зенітно-ракетні комплекси Patriot для допомоги Україні. І це станеться вже наступного тижня.

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Країни-союзники НАТО готуються до важливої зустрічі щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє журналістка Reuters Клауда Таніос у соцмережі Х.

НАТО координує зустріч країн-власників Patriot щодо підтримки України Фото: Скриншот

Клауда посилається на неназване джерело, знайоме з ходом переговорів. Засідання країн-власників систем Patriot і основних донорів України може відбутися вже в середу, 23 липня.

Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО.

Основна мета — знайти додаткові батареї Patriot для передачі Україні, яка потребує посилення ППО на тлі триваючих масованих атак Росії.

Patriot для України: що відомо

Нагадаємо, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot.

14 липня США і НАТО уклали угоду, за якою американське озброєння надходитиме Україні, а витрати покриватимуть європейські партнери.

Президент США Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що США "вироблятимуть першокласну зброю і відправлятимуть її в НАТО".

Зустріч генсека НАТО Марка Рютте і Дональда Трампа Фото: Getty Images

Тепер має бути найскладніше — домовитися про те, хто насправді відмовиться від своїх ракетних комплексів Patriot, яких потребує Україна, щоб збивати балістичні російські ракети.

Трамп додав, що частина систем протиракетної оборони Patriot має прибути в Україну "протягом кількох днів", оскільки він стикається зі спротивом деяких видних діячів руху MAGA, які виступають проти підтримки США України.

За словами одного джерела, знайомого із ситуацією, США також заявили про готовність у рамках пропонованої угоди з європейськими союзниками відправити додаткову наступальну зброю, хоча Трамп заявив, що Україна має утриматися від нападу на Москву.

За словами двох джерел, знайомих із перебігом обговорень, план, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили останніми днями, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками.

Але після цієї заяви стало зрозуміло, що Трамп представив лише рамковий план, а не конкретний план. Наскільки істотною виявиться підтримка для України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть, повідомили 10 офіційних осіб у США та Європі.

Робота ЗРК Patriot Фото: YouTube

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО — Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, — які готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Один із чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами на відправлення батареї Patriot до Києва, оскільки або вони мають кілька батарей, або загрози, з якими вони стикаються, відносно малоймовірні.

Деякі з них, зокрема Греція та Іспанія, раніше відхиляли заклики союзників передати частину своїх систем Patriot Україні, стверджуючи, що вони необхідні для захисту їхніх власних країн і НАТО загалом.

Нагадаємо, за словами двох офіційних осіб США, різке посилення риторики Дональда Трампа щодо Москви останніми тижнями відбулося на тлі зростаючого переконання в тому, що Володимир Путін не веде сумлінних переговорів.

Також виявилося, що на рішення Дональда Трампа впливає його дружина. Перша леді США, Меланія Трамп, могла вплинути на надання військової допомоги Україні. На її позицію, ймовірно, впливає її походження зі Словенії — з країни, яка входила до Югославії і страждала від росіян.