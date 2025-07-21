Украина получит пять систем Patriot как можно скорее: Германия и США договорились

Украина получит пять батарей противовоздушной обороны Patriot. Договоренность была достигнута во время встречи министров обороны США и Германии, а передача состоится в рамках срочной помощи.

Related video

Как сообщает Reuters, о передаче вооружения Украине рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы. Кроме того, я согласен с Питом Хегсетом, с которым я встретился во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, что Германия будет способствовать как можно скорее поставке пяти срочно необходимых систем Patriot", — сказал министр, открывая встречу в формате Рамштайн.

Выступая в Вашингтоне, Писториус заявил, что переговоры продолжатся на рабочем уровне для окончательного согласования деталей, в частности количества пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение.

Как сообщал Фокус, недавно США отсрочили поставки систем Patriot Швейцарии из-за Украины.

Высшее военное командование Североатлантического альянса объявило об ускоренной подготовке к развертыванию систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Решение принято на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

Координацией помощи Украине по системам Patriot будет заниматься специальная миссия Альянса по поддержке и обучению, которая работает в Германии.

Одна из самых современных модификаций ракет Patriot, версия PAC3 MSE, способна поражать цели на большом расстоянии.