Швейцария подождет: США отсрочили поставки систем Patriot из-за Украины

Швейцария получит системы противовоздушной обороны Patriot позже, чем планировалось, из-за изменения приоритетов США в пользу Украины. Министерство обороны Швейцарии подтвердило, что решение американской стороны уже доведено до сведения правительства.

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Как сообщили в Федеральном министерстве обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии (DDPS), Министерство обороны США официально проинформировало о пересмотре очередности поставки систем Patriot для поддержки украинской противовоздушной обороны. Первоочередные заказы отныне направлены на обеспечение потребностей Украины, передает пресс-служба DDPS.

Это решение является частью более широкой стратегии США по усилению обороноспособности Украины. Американская сторона стремится оперативно заместить военную технику, которую другие государства передают Киеву, чтобы сохранить баланс вооружения. В частности, Германия недавно сообщила о передаче двух дополнительных систем Patriot в украинскую пользу.

В 2022 году Швейцария заказала пять батарей дальнобойной противовоздушной обороны Patriot. Они должны были быть доставлены в период с 2026 по 2028 год. Однако 16 июля американское оборонное ведомство сообщило, что из-за новой системы приоритетности Швейцария получит эти системы с задержкой.

По действующим контрактам на военные закупки США имеют право пересматривать графики поставок. В результате Швейцария получит комплексы только после выполнения критических заказов для других стран. Пока точно неизвестно, какое количество батарей попало под перенос, и касается ли задержка также управляемых ракет.

Ранее, еще в 2023 году, правительство США сообщило Швейцарии, что поставки ракет PAC3 MSE также будут отложены — тогда тоже говорилось о необходимости срочного укрепления украинской обороны на фоне интенсивных авиаударов РФ.

Напомним, что версия PAC3 MSE является одной из самых современных модификаций ракет Patriot, способных поражать цели на большом расстоянии. Она была одобрена парламентом Швейцарии после заключения контракта на закупку комплексов в 2022 году. Это уже второй случай, когда поставки в эту страну откладываются из-за военной ситуации в Украине.

Как сообщал Фокус, высшее военное командование Североатлантического альянса объявило об ускоренной подготовке к развертыванию систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Решение принято на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

НАТО проведет встречу стран, у которых есть зенитно-ракетные комплексы Patriot для помощи Украине. И это произойдет уже на следующей неделе.

Координацией помощи Украине по системам Patriot будет заниматься специальная миссия Альянса по поддержке и обучению, которая работает в Германии.