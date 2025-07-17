Швейцарія зачекає: США відтермінували постачання систем Patriot через Україну

Швейцарія отримає системи протиповітряної оборони Patriot пізніше, ніж планувалося, через зміну пріоритетів у США на користь України. Міністерство оборони Швейцарії підтвердило, що рішення американської сторони вже доведено до відома уряду.

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Як повідомили у Федеральному міністерстві оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії (DDPS), Міністерство оборони США офіційно поінформувало про перегляд черговості постачання систем Patriot для підтримки української протиповітряної оборони. Першочергові замовлення відтепер спрямовані на забезпечення потреб України, передає пресслужба DDPS.

Це рішення є частиною ширшої стратегії США щодо посилення обороноздатності України. Американська сторона прагне оперативно замістити військову техніку, яку інші держави передають Києву, щоб зберегти баланс озброєння. Зокрема, Німеччина нещодавно повідомила про передачу двох додаткових систем Patriot на українську користь.

У 2022 році Швейцарія замовила п’ять батарей далекобійної протиповітряної оборони Patriot. Вони мали бути доставлені у період з 2026 до 2028 року. Проте 16 липня американське оборонне відомство повідомило, що через нову систему пріоритетності Швейцарія отримає ці системи із затримкою.

За чинними контрактами на військові закупівлі США мають право переглядати графіки постачання. Внаслідок цього Швейцарія отримає комплекси лише після виконання критичних замовлень для інших країн. Наразі точно невідомо, яка кількість батарей потрапила під перенесення, та чи стосується затримка також керованих ракет.

Раніше, ще у 2023 році, уряд США повідомив Швейцарії, що постачання ракет PAC3 MSE також буде відкладене – тоді теж ішлося про потребу в терміновому зміцненні української оборони на тлі інтенсивних авіаударів РФ.

Нагадаємо, що версія PAC3 MSE є однією з найсучасніших модифікацій ракет Patriot, здатних вражати цілі на великій відстані. Вона була схвалена парламентом Швейцарії після укладення контракту на закупівлю комплексів у 2022 році. Це вже другий випадок, коли постачання до цієї країни відкладається через воєнну ситуацію в Україні.

Як повідомляв Фокус, найвище військове командування Північноатлантичного альянсу оголосило про прискорену підготовку до розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України. Рішення ухвалене на тлі загрози, що зростає з боку РФ.

НАТО проведе зустріч країн, у яких є зенітно-ракетні комплекси Patriot для допомоги Україні. І це станеться вже наступного тижня.

Координацією допомоги Україні щодо систем Patriot займатиметься спеціальна місія Альянсу з підтримки та навчання, яка працює в Німеччині.