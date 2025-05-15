Будет стрелять более чем на 2000 км: в Европе разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара", — Reuters

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара". Страны объясняют необходимость создания нового вооружения тем, чтобы Европа имела возможность защитить себя "от любой эскалации" российско-украинской войны. Новое оружие будет иметь большую дальность и точность, чем современные ракетные системы большой дальности, такие как Storm Shadow.

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Об этом рассказало агентство Reuters 15 мая со ссылкой на информацию от британского правительства.

Отмечается, что две крупные европейские страны углубляют сотрудничество в оборонной отрасли, что предусматривали прошлогодние обязательства о создании нового оружия, когда Великобритания и Германия подписали двусторонний оборонный пакт.

Сообщается также, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус планируют объявить о новом проекте оружия глубокого высокоточного удара во время встречи, которая состоится в Берлине.

Деталей о том, каким будет это оружие по характеристикам, пока не раскрывают. Известно лишь, что дальность стрельбы такого вооружения будет достигать более 2000 километров (или 1242 мили), а также то, что новое оружие будет иметь большую дальность и точность, чем современные ракетные системы большой дальности — например, такие как Storm Shadow, которые ранее Великобритания передала для Украины.

В Reuters отмечают, что развитие оборонной промышленности в Европе обусловлено также действиями и заявлениями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который с момента вступления в должность дал понять европейским лидерам, что ответственность за собственную безопасность возложена на них.

Подписанный двусторонний пакт между странами также предусматривает обязательства в проведении учений на восточном фланге НАТО.

Напомним, 15 мая чешские СМИ сообщили, что страна передала Украине ударные БпЛА семейства MTS, созданные на базе искусственного интеллекта и устойчивые к РЭБ.

15 мая издание Magyar Hirlap сообщило, что украинский разведывательный БпЛА якобы был сбит неподалеку от границы в Венгрии.