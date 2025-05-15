"Разведывательная война": Венгрия якобы сбила украинский БпЛА вблизи границы, — СМИ

Венгрия снова обвинила Украину в якобы ведении шпионской деятельности против нее: на днях вблизи государственной границы венгерские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили БпЛА, происхождение которого приписывают Украине. Там отмечают, что инцидент стал "частью многомесячной разведывательной войны между Украиной и Венгрией".

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О сбивании якобы украинского разведывательного дрона рассказало местное издание Magyar Hirlap 12 мая.

Как сообщается, Вооруженные силы Венгрии обнаружили и сбили беспилотник в районе города Токай, расположенного в северной части страны, в медье Боршод-Абауй-Земплен на берегу реки Тиса. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако информацию о нем рассказали только на днях.

"По данным источников, знакомых с разведывательными вопросами, этот инцидент является частью многомесячной разведывательной войны между Украиной и Венгрией", — отмечают в Magyar Hirlap.

Также венгерские службы сообщили, что украинская сторона также якобы могла "планировать диверсионные операции, для которых готовят людей на Закарпатье".

14 мая издание Magyar Hirlap также обнародовало другой материал, который касается якобы сбития украинского дрона. В нем венгерское медиа пишет, что украинские службы могли таким образом якобы "проверять готовность Вооруженных сил Венгрии".

"Если беспилотник действительно прилетел, чего украинские военные хотели в районе Токая? Конечно, не для того, чтобы рисковать, а скорее для того, чтобы проверить готовность и возможности вооруженных сил", — отмечается в публикации.

Венгрия обвиняет Украину в масштабной кампании против нее

Венгерский политик и представитель одной из фракций Мате Кочиш 14 мая обвинил Украину в масштабной политической кампании против Венгрии. Он отметил, что венгерские службы давно знают об интенсивной антипартизанской деятельности украинских служб, но венгерская сторона не хотела ставить это на повестку дня и не инициировала активных действий, поскольку якобы "не хотела ухудшать ситуацию и отношения между двумя странами".

Накануне также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны страны из-за якобы атаки украинских спецслужб, которую назвал "беспрецедентной операцией".

Также 9 мая у Орбана возмутились на новость о задержании Службой безопасности Украины агентов Венгрии на Закарпатье, заявив о "пропаганде".