Впервые в истории: Германия перебросила истребители в Польшу на фоне совместных учений РФ и Беларуси

В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon Военно-воздушных сил Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в городе Минск-Мазовецкий. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге альянса.

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Германия впервые перебросила в Польшу за 160 км от границы Украины истребители Eurofighter. Они пробудут там до начала сентября. Самолеты будут защищать польское воздушное пространство. Об этом сообщает t-online.

"В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в городе Минск-Мазовецки. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге Альянса", — сказано в сообщении командования польской армии.

Немецкие истребители передислоцируются на аэродром к востоку от Варшавы с 5 августа, и пробудут там чуть меньше месяца. Для их обслуживания туда перебросят около 150 военнослужащих Бундесвера.

В ВВС Германии говорят, что помогают защищать воздушное пространство Польши с апреля. Передислокацию истребителей в Минск-Мазовецкий запросила Варшава.

Авиабаза вблизи города Минск-Мазовецки находится в 100 км от границы с Беларусью и в 160 км — от Украины. Ранее польские ВВС неоднократно поднимать истребители в воздух во время российских ударов по западным украинским областям.

Представительница Люфтваффе рассказала, что передислокация немецких истребителей в Польшу происходит впервые.

"С завтрашнего дня истребители люфтваффе Eurofighter впервые будут действовать с авиабазы Минск-Мазовецкий".

Она назвала эту операцию средством "убедительного сдерживания".

Военнослужащих Бундесвера на польскую авиабазу перебросил военно-транспортный самолет Люфтваффе Airbus A400M Atlas. Издание отмечает, что немецкие солдаты уже развернуты на польском аэродроме Ясенка вблизи Жешува. Там они защищают воздушное пространство двумя комплексами ПВО Patriot.

Угрозы от РФ — что известно о военных учениях

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад 2025" запланированы на осень. Транспортная авиация РФ в июне начала полеты на аэродромы страны-сателлита. Рейсы военно-транспортных самолетов Ил-76 и тяжелых "транспортников" Ан-124-100 осуществляются на авиабазу ВВС в поселке Мачулище Минского района.

Учения повторяли ключевые элементы украинской тактики в Черном море. Сценарий и масштаб будущих учений повторяют учения "Союзная решимость", которые с 10 по 20 февраля 2022 года проводились на территории Республики Беларусь.

Ранее Австралия перебросила в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Он будет участвовать в миссиях НАТО, в частности, обеспечивать круглосуточное наблюдение и поддерживать операции тактических воздушных сил союзников.