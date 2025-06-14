Как перед нападением на Украину в 2022 году: Россия доставляет в Беларусь военные грузы (инфографика)

Летом российские транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124-100 начали полеты на белорусские аэродромы, в частности на авиабазу в Мачулищах.

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Из-за запланированных на осень совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2025", транспортная авиация РФ в июне начала полеты на аэродромы страны-сателлита, информирует ресурс AviVector.

Энтузиасты исследования военной и гражданской авиации визуализировали некоторые из недавних рейсов как в Беларусь, так и из нее.

Рейсы военно-транспортных самолетов Ил-76 и тяжелых "транспортников" Ан-124-100 осуществляются на авиабазу ВВС в поселке Мачулище Минского района.

Рейсы российской транспортной авиации в Беларусь Фото: Telegram / AviVector

Портал "Милитарный" отмечает, что указанная база является одной из немногих в РБ, которая способна принимать подобные самолеты. С начала полномасштабного вторжения на аэродроме временно находились самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители МиГ-31, которые Россия использовала для выполнения боевых задач против Украины.

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Сценарий войны-2025: удар из Беларуси как инструмент давления на Украину и НАТО

Сценарий и масштаб будущих учений повторяют учения "Союзная решимость", которые с 10 по 20 февраля 2022 года проводились на территории Республики Беларусь. Через четыре дня после их окончания российские войска вторглись в Украину.

При этом министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что основные маневры будут перенесены вглубь территории страны, дальше от границ со странами НАТО.

Впрочем, как сообщает Politico, на фоне растущих угроз со стороны России, министры внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о координации действий. В документе чиновники договорились наладить обмен оперативной информацией, разработать маршруты эвакуации, особое внимание обещая уделить уязвимым категориям населения, и оценить состояние пограничных пунктов пропуска.

Напомним, еще в апреле Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский не исключал, что совместные учения России и Беларуси осенью могут быть использованы как прикрытие для формирования ударной группировки.

Президент Украины Владимир Зеленский также не исключает, что Россия, прикрываясь военными учениями, может готовиться к новому наступлению с территории Беларуси как на Украину, так и на Польшу или страны Балтии. Но, как прогнозирует военный обозреватель Денис Попович, на самом деле новое наступление на Киев российское командование сможет осуществить не раньше весны 2026 года.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что беспокоиться все равно стоит. Ведь даже 20 тысяч российских солдат могут создать проблемы на границе.