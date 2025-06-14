Як перед нападом на Україну в 2022 році: Росія доставляє до Білорусі військові вантажі (інфографіка)

Влітку російські транспортні літаки Іл-76 та Ан-124-100 розпочали польоти на білоруські аеродроми, зокрема на авіабазу Мачулищі.

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Через заплановані на осінь спільні російсько-білоруські військові навчаннями "Захід 2025", транспортна авіація РФ у червні розпочала польоти на аеродроми країни-сателіта, інформує ресурс AviVector.

Ентузіасти дослідження військової та цивільної авіації візуалізували деякі з нещодавніх рейсів як до Білорусі, так і з неї.

Рейси військово-транспортних літаків Іл-76 та важких "транспортників" Ан-124-100 здійснюються на авіабазу ВПС у селищі Мачулищі Мінського району.

Рейси російської транспортної авіації до Білорусі Фото: Telegram / AviVector

Портал "Мілітарний" наголошує, що зазначена база є одною з небагатьох у РБ, яка здатна приймати подібні літаки. З початку повномасштабного вторгнення на аеродромі тимчасово перебували літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачі МіГ-31, які Росія використовувала для виконання бойових завдань проти України.

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Сценарій війни-2025: удар з Білорусі як інструмент тиску на Україну та НАТО

Сценарій та масштаб майбутніх навчань повторюють навчання "Союзна рішучість", які з 10 по 20 лютого 2022 року проводилися на території Республіки Білорусь. Через чотири дні після їх закінчення російські війська вторглися в Україну.

При цьому міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін заявив, що основні маневри будуть перенесені вглиб території країни, далі від кордонів з країнами НАТО.

Утім, як повідомляє Politico, на тлі зростаючих загроз із боку Росії, міністри внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії підписали угоду про координацію дій. У документі посадовці домовилися налагодити обмін оперативною інформацією, розробити маршрути евакуації, особливу увагу обіцяючи приділити вразливим категоріям населення, та оцінити стан прикордонних пунктів пропуску.

Нагадаємо, ще у квітні Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключав, що спільні навчання Росії та Білорусі восени можуть бути використані як прикриття для формування ударного угруповання.

Президент України Володимир Зеленський також не виключає, що Росія, прикриваючись військовими навчаннями, може готуватись до нового наступу з території Білорусі як на Україну, так і на Польщу чи країни Балтії. Але, як прогнозує військовий оглядач Денис Попович, насправді новий наступ на Київ російське командування зможе здійснити не раніше весни 2026 року.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що турбуватись все одно варто. Адже навіть 20 тисяч російських солдатів можуть створити проблеми на кордоні.