Австралия перебросила в Польшу разведывательный самолет: он будет помогать НАТО и Украине

Оснащенный современным радаром MESA, самолет будет обеспечивать круглосуточное наблюдение и поддерживать операции тактических воздушных сил союзников.

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В Польшу из Австралии прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Он будет участвовать в миссиях НАТО. Об этом сообщил министр обороны Польши.

"В течение следующих недель самолеты раннего радиолокационного обнаружения и командования E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии будут действовать с 32-й тактической авиабазы в Ласке. Экипажи E-7A будут поддерживать операции НАТО по защите воздушного пространства и координации воздушных операций на восточном фланге Альянса", — проинформировал министр.

Он отметил, что это — первая миссия E-7A, которая выполняется с территории Польши.

Оснащенный современным радаром MESA, самолет будет обеспечивать круглосуточное наблюдение и поддерживать операции тактических воздушных сил союзников.

"Присутствие этого самолета в Польше является практическим вкладом Австралии в безопасность нашего региона", — написал Владислав Косиняк-Камыш.

Как пишет "Милитарный", вместе с самолетом в Польшу прибыли около 100 австралийских военнослужащих, которые будут обеспечивать поддержку миссии.

Кроме задач в рамках НАТО, самолет также должен предоставлять разведывательные данные Украине. В 2023 году один из таких самолетов уже выполнял разведывательные задачи с территории Германии.

Самолет E-7A Wedgetail: что известно

Boeing E-7 Wedgetail, также известный как Boeing 737 AEW&C , — это двухмоторный самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления, разработанный на базе Boeing 737 Next Generation. Он имеет фиксированную активную радиолокационную антенну с электронным сканированием вместо вращающейся, как у Boeing E-3 Sentry на базе 707.

E-7 был разработан для Королевских ВВС Австралии (RAAF) в рамках "Проекта Wedgetail" и получил обозначение E-7A Wedgetail.

Boeing E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии

Радар самолета способен одновременно осуществлять поиск в воздухе и на море, управлять истребителем и искать в зоне полета с максимальной дальностью более 600 км (режим поиска вверх).

Антенна радиолокационной установки также служит решеткой электронной разведки (ELINT) с максимальной дальностью действия более 850 км на высоте 9000 метров.

Напомним, что 31 июля сообщалось, что железнодорожная сеть ЕС не способна оперативно перебросить большое количество войск и бронетехники НАТО на восточный фланг в случае российского вторжения.

Также 31 июля CSIS обнародовал материал, в котором говорится о том, что РФ ждет, когда США прекратят поддерживать Украину.