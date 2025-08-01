Австралія перекинула до Польщі розвідувальний літак: він допомагатиме НАТО і Україні

Оснащений сучасним радаром MESA, літак забезпечуватиме цілодобове спостереження та підтримуватиме операції тактичних повітряних сил союзників.

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До Польщі з Австралії прибув літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail. Він братиме участь у місіях НАТО. Про це повідомив міністр оборони Польщі.

"Протягом наступних тижнів літаки раннього радіолокаційного виявлення та командування E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії діятимуть з 32-ї тактичної авіабази в Ласку. Екіпажі E-7A підтримуватимуть операції НАТО з захисту повітряного простору та координації повітряних операцій на східному фланзі Альянсу", — проінформував міністр.

Він наголосив, що це — перша місія E-7A, яка виконується з території Польщі.

Оснащений сучасним радаром MESA, літак забезпечуватиме цілодобове спостереження та підтримуватиме операції тактичних повітряних сил союзників.

"Присутність цього літака в Польщі є практичним внеском Австралії у безпеку нашого регіону", — написав Владислав Косіняк-Камиш.

Як пише "Мілітарний", разом із літаком до Польщі прибули близько 100 австралійських військовослужбовців, які забезпечуватимуть підтримку місії.

Окрім завдань у межах НАТО, літак також має надавати розвідувальні дані Україні. У 2023 році один з таких літаків уже виконував розвідувальні завдання з території Німеччини.

Літак E-7A Wedgetail: що відомо

Boeing E-7 Wedgetail, також відомий як Boeing 737 AEW&C , — це двомоторний літак раннього радіолокаційного виявлення та керування, розроблений на базі Boeing 737 Next Generation. Він має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням замість обертової, як у Boeing E-3 Sentry на базі 707.

E-7 був розроблений для Королівських ВПС Австралії (RAAF) в межах "Проєкту Wedgetail" та отримав позначення E-7A Wedgetail.

Boeing E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії

Радар літака здатний одночасно здійснювати пошук у повітрі та на морі, керувати винищувачем та шукати у зоні польоту з максимальною дальністю понад 600 км (режим пошуку вгору).

Антена радіолокаційної установки також служить решіткою електронної розвідки (ELINT) з максимальною дальністю дії понад 850 км на висоті 9000 метрів.

Нагадаємо, що 31 липня повідомлялося, що залізнична мережа ЄС не здатна оперативно перекинути велику кількість військ та бронетехніки НАТО на східний фланг у разі російського вторгнення.

Також 31 липня CSIS оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що РФ чекає, коли США припинять підтримувати Україну.