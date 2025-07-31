"Повністю паралізують маршрути": НАТО не зможе швидко перекинути війська у разі нападу РФ, — аналітики

Залізнична мережа Європейського Союзу не здатна оперативно перекинути велику кількість військ та бронетехніки НАТО на східний фланг у разі російського вторгнення.

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В Євросоюзі з цим погоджуються, але проблема ще масштабніша, ніж її визнають чиновники ЄС, пише Defense Express.

"Європа насправді має досить розвинену цивільну транспортну інфраструктуру, проте на її шляху іноді трапляються певні "пляшкові горлечка", як от мости чи тунелі, які просто не пристосовані для перевезення важкої та не габаритної військової техніки. До того ж існує багато інших місць, удари по яких далекобійними засобами ураження, повністю паралізують відповідні маршрути", — йдеться у матеріалі.

Аналітики підкреслили, що у європейців існують проблеми не лише із залізничним транспортом, але й з автомобільним, яким, хоча повільно й дорого, але також можна було б перекидати військову техніку на вантажівках із тралами.

Ще один теоретичний спосіб швидкого перекидання бронетехніки на російський фронт — це перевезення військово-транспортними літаками. Але і тут у європейців все "досить сумно", кажуть аналітики.

Великих літаків, здатних брати на борт танки, наразі небагато. На це здатні лише британські C-17 Globemaster III та українські Ан-124 "Руслан".

"Але проблема в тому, що C‑17 Globemaster III в Європі 8 одиниць, і має їх тільки Великобританія, а своєю чергою Ан-124 "Руслан" має тільки Україна у кількості 5-6 одиниць. Цього вочевидь не вистачить для перевезення значних сил у короткі терміни", — зазначили експерти.

Вони уточнили, що допомогти могли б американці, але вони, вочевидь, будуть змушені залучити ці літаки для перекидання власних сил.

Ще одним варіантом більш-менш швидкого розгортання європейських сил на східному фронті могли б стати морські перевезення вантажними судами, зокрема десантними кораблями. Проте і такий спосіб є насправді досить повільним, кажуть фахівці.

"Низька швидкість розгортання союзних сил з Західної Європи, наприклад у країнах Балтії, ставить їх під велику загрозу і надасть РФ значної переваги, завдяки чому швидкими темпами вони можуть глибоко просунутись на територію країн НАТО. Тому зараз Європі потрібно не тільки масово озброюватися, як, наприклад робить Німеччина, але й розвивати та модернізувати транспортну інфраструктуру", — наголосили у Defense Express.

Там також нагадали, що Європейська комісія готує інвестиційний план на 17 мільярдів євро для посилення військової мобільності.

"Завдяки цьому плану буде модернізовано 500 пріоритетних інфраструктурних проєктів, а фінансування буде виділятися впродовж 2028-2034 років", — пояснили автори матеріалу.

Нагадаємо, 31 липня CSIS оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що Росія чекає, коли США припинять підтримувати Україну.

Фокус також писав про те, що Трамп порадив Зеленському йти в наступ на фронті.