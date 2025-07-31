"Полностью парализуют маршруты": НАТО не сможет быстро перебросить войска в случае нападения РФ, — аналитики

Железнодорожная сеть Европейского Союза не способна оперативно перебросить большое количество войск и бронетехники НАТО на восточный фланг в случае российского вторжения.

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В Евросоюзе с этим соглашаются, но проблема еще масштабнее, чем ее признают чиновники ЕС, пишет Defense Express.

"Европа на самом деле имеет достаточно развитую гражданскую транспортную инфраструктуру, однако на ее пути иногда попадаются определенные "бутылочные горлышки", такие как мосты или тоннели, которые просто не приспособлены для перевозки тяжелой и не габаритной военной техники. К тому же существует много других мест, удары по которым дальнобойными средствами поражения, полностью парализуют соответствующие маршруты", — говорится в материале.

Аналитики подчеркнули, что у европейцев существуют проблемы не только с железнодорожным транспортом, но и с автомобильным, которым, хотя медленно и дорого, но также можно было бы перебрасывать военную технику на грузовиках с тралами.

Еще один теоретический способ быстрой переброски бронетехники на российский фронт — это перевозка военно-транспортными самолетами. Но и тут у европейцев все "довольно печально", говорят аналитики.

Больших самолетов, способных брать на борт танки, пока немного. На это способны только британские C-17 Globemaster III и украинские Ан-124 "Руслан".

"Но проблема в том, что C-17 Globemaster III в Европе 8 единиц, и имеет их только Великобритания, а в свою очередь Ан-124 "Руслан" имеет только Украина в количестве 5-6 единиц. Этого явно не хватит для перевозки значительных сил в короткие сроки", — отметили эксперты.

Они уточнили, что помочь могли бы американцы, но они, очевидно, будут вынуждены привлечь эти самолеты для переброски собственных сил.

Еще одним вариантом более-менее быстрого развертывания европейских сил на восточном фронте могли бы стать морские перевозки грузовыми судами, в частности десантными кораблями. Однако и такой способ является на самом деле достаточно медленным, говорят специалисты.

"Низкая скорость развертывания союзных сил из Западной Европы, например в странах Балтии, ставит их под большую угрозу и предоставит РФ значительное преимущество, благодаря чему быстрыми темпами они могут глубоко продвинуться на территорию стран НАТО. Поэтому сейчас Европе нужно не только массово вооружаться, как, например, делает Германия, но и развивать и модернизировать транспортную инфраструктуру", — отметили в Defense Express.

Там также напомнили, что Европейская комиссия готовит инвестиционный план на 17 миллиардов евро для усиления военной мобильности.

"Благодаря этому плану будет модернизировано 500 приоритетных инфраструктурных проектов, а финансирование будет выделяться в течение 2028-2034 годов", — пояснили авторы материала.

Напомним, 31 июля CSIS обнародовал материал, в котором говорится о том, что Россия ждет, когда США прекратят поддерживать Украину.

Фокус также писал о том, что Трамп посоветовал Зеленскому идти в наступление на фронте.