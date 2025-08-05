Вперше в історії: Німеччина перекинула винищувачі до Польщі на тлі спільних навчань РФ і Білорусі

У межах зміцнення колективної оборони НАТО п'ять винищувачів Eurofighter EF-2000 Typhoon Військово-повітряних сил Німеччини в найближчі тижні будуть розміщені на 23-й тактичній авіабазі в місті Мінськ-Мазовецьки. Літаки підтримуватимуть операції із захисту повітряного простору на східному фланзі альянсу.

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Німеччина вперше перекинула до Польщі за 160 км від кордону України винищувачі Eurofighter. Вони пробудуть там до початку вересня. Літаки захищатимуть польський повітряний простір. Про це повідомляє t-online.

"У межах зміцнення колективної оборони НАТО п'ять винищувачів Eurofighter EF-2000 Typhoon ВПС Німеччини в найближчі тижні будуть розміщені на 23-й тактичній авіабазі в місті Мінськ-Мазовецьки. Літаки підтримуватимуть операції із захисту повітряного простору на східному фланзі Альянсу", — сказано в повідомленні командування польської армії.

Німецькі винищувачі передислокуються на аеродром на схід від Варшави з 5 серпня, і пробудуть там трохи менш як місяць. Для їхнього обслуговування туди перекинуть близько 150 військовослужбовців Бундесверу.

У ВПС Німеччини кажуть, що допомагають захищати повітряний простір Польщі з квітня. Передислокацію винищувачів в Мінськ-Мазовецьки запросила Варшава.

Авіабаза поблизу міста Мінськ-Мазовецьки знаходиться за 100 км від кордону з Білоруссю і за 160 км — від України. Раніше польські ВПС неодноразово підіймати винищувачі у повітря під час російських ударів по західних українських областях.

Представниця Люфтваффе розповіла, що передислокація німецьких винищувачів у Польщу відбувається вперше.

"Із завтрашнього дня винищувачі люфтваффе Eurofighter вперше діятимуть з авіабази Мінськ-Мазовецьки".

Вона назвала цю операцію засобом "переконливого стримування".

Військовослужбовців Бундесверу на польську авіабазу перекинув військово-транспортний літак Люфтваффе Airbus A400M Atlas. Видання зазначає, що німецькі солдати вже розгорнуті на польському аеродромі Ясенка поблизу Жешува. Там вони захищають повітряний простір двома комплексами ППО Patriot.

Загрози від РФ — що відомо про військові навчання

Спільні російсько-білоруські військові навчаннями "Захід 2025" заплановані на осінь. Транспортна авіація РФ у червні розпочала польоти на аеродроми країни-сателіта. Рейси військово-транспортних літаків Іл-76 та важких "транспортників" Ан-124-100 здійснюються на авіабазу ВПС у селищі Мачулищі Мінського району.

Навчання повторювали ключові елементи української тактики в Чорному морі.Сценарій та масштаб майбутніх навчань повторюють навчання "Союзна рішучість", які з 10 по 20 лютого 2022 року проводилися на території Республіки Білорусь.

Раніше Австралія перекинула до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail. Він братиме участь у місіях НАТО, зокрема, забезпечуватиме цілодобове спостереження та підтримуватиме операції тактичних повітряних сил союзників.