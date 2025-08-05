Німці не готові воювати з РФ: майже 60% опитаних не стали б захищати країну від нападника, — ЗМІ

Опитування показали, що в разі нападу РФ на Німеччину майже дві третини німців не готові воювати за свою країну. "Ймовірно" або "точно" не хочуть захищати Німеччину від загарбників 59% респондентів.

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Британська газета The Telegraph із посиланням на опитування для німецької телекомпанії RND повідомляє, що "точно" готові взяти до рук зброю для захисту країни від нападників лише 16% німців. "Імовірно" стануть на захист Німеччини 22% опитаних.

За словами журналістів, результати опитування б'ють по планах уряду Фрідріха Мерца з переозброєння. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у липні оприлюднив плани щодо щорічного набору до Збройних сил Федеративної Республіки Німеччини (Бундесверу) 40 000 молодих людей до 2031 року. За цією схемою планується надсилати всім чоловікам після досягнення 18 років обов'язкових для заповнення анкет, після чого можуть бути проведені медичні огляди для перевірки придатності для служби.

Німеччина готується до потенційного нападу РФ на НАТО

За словами представників Бундесверу, до 2035 року планується збільшити чисельність німецької армії зі 182 000 до 260 000 військовослужбовців, а резервні сили — з 60 000 до 200 000 осіб.

Журналісти нагадали, що в Німеччині було скасовано військовий обов'язок у 2011 році, проте повномасштабне вторгнення Росії до України спонукало Берлін переосмислити питання безпеки.

Після перемоги на виборах у лютому новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Німеччина повернулася", та пообіцяв протистояти загарбницьким діям президента РФ Володимира Путіна. Він запровадив історичні реформи боргового законодавства, які дозволили потенційно необмежені витрати з державного бюджету на оборону на проєкти вартістю понад 1% валового внутрішнього продукту, а також створив спеціальний інфраструктурний фонд на суму 500 млрд євро для відновлення дорожньою та залізничної мережі Німеччини. Оскільки німецькі шляхи слугуватимуть транзитною зоною для перекидання військ союзників на східний фронт, цей фонд входить до ширшого планування безпеки Північноатлантичного альянсу (НАТО) на випадок потенційної війни з Росією.

Німеччина лідирує серед країн НАТО за відсотком ВВП, виділеним у 2024 році для внеску в Альянс Фото: The Telegraph

Автори матеріалу зазначають, що не лише Німеччина у Європі має труднощі за набором новобранців. Аналогічне опитування в Італії виявило, що захищати країну від нападників готові лише 16% громадян, попри те, що за останні 10 років витрати на оборону зросли на 46%.

Нагадаємо, 5 серпня ЗМІ писали, що на тлі спільних навчань РФ і Білорусі Німеччина перекинула винищувачі до Польщі. П'ять літаків Eurofighter EF-2000 Typhoon будуть розміщені на 23-й тактичній авіабазі в місті Мінськ-Мазовецьки за 160 км від кордону України в межах зміцнення колективної оборони НАТО.

Інформаційне агентство Reuters 30 липня писало, що Німеччина зробила найбільше військове замовлення для Бундесверу, в яке увійдуть винищувачі Eurofighter, бронетранспортери Boxer та бронемашини піхоти Patria.