Російські ЗМІ вигадали втрати ЗСУ у 1,7 млн осіб: реальні цифри значно менші, — ЦПД

Поширена у російських медіа інформація про нібито 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових є фейком. Українська армія ніколи не досягала такої чисельності, а втрати ЗСУ значно менші, ніж заявляють проросійські пропагандисти.

За інформацією Центру протидії дезінформації, підконтрольні Кремлю ресурси поширюють заяви про те, що російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали дані про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Насправді це неправдива інформація, адже Україна ніколи не мала регулярної армії такої величини. Зокрема, станом на січень 2025 року, за словами Президента Володимира Зеленського, чисельність українських збройних сил становила 880 тисяч осіб. Він також підкреслював, що втрати російської армії у війні майже втричі перевищують українські.

ЗМІ РФ поширють фейки про кількість загиблих українських військових Фото: ЦПД

Варто зауважити, що згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року, РФ втратила з 24 лютого 2022 року 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що спростовує вигадані цифри про втрати України.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку",- йдеться в публікації.

Скільки тіл загиблих українських військових повернули за останній час

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 серпня в Україну повернули 1000 тіл загиблих українських військовослужбовців у рамках попередніх домовленостей із РФ. Серед них є 5 тіл захисників, які загинули в полоні, хоча раніше перебували у списках тяжкопоранених та важкохворих.

Раніше, 17 липня, в межах стамбульських домовленостей в Україну також повернули тисячі тіл загиблих українських захисників.

Варто зазначити, що на Донеччині тривають бої, куди перекинули бійців 12-ї бригади НГУ "Азов", які зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Українські військові ліквідували 151 російського окупанта та поранили понад 70 солдатів ЗС РФ.

Також Фокус писав, що з січня 2024 року по червень 2025 року в російській армії зниклими безвісти вважали 6921 солдата та офіцера. Найбільших втрат зазнав 102-й мотострілецький полк, серед яких були й громадяни Китаю.