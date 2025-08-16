У списках загиблих за Росію іноземців "лідирують" китайці

Із січня 2024 року по червень 2025 року втрати зниклими безвісти в російській армії становили 6921 солдата й офіцерів. Найбільших втрат серед підрозділів ЗС РФ зазнав 102-й мотострілецький полк, де також зникли громадяни Китаю.

Related video

Оскільки інформація про втрати в російській армії приховується, то, щоб дізнатися хоч якусь інформацію, журналісти та OSINT-дослідники вивчають реєстр спадкових справ, або, як OSINT-аналітик із ніком Tatarigami, повідомлення про зниклих безвісти. Він вивчив втрати 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ і зробив цікаві висновки.

У полон до ЗСУ китайці теж потрапляли Фото: Скриншот

Виявилося, що за півтора року — з січня 2024 по червень 2025 року втрати зниклими безвісти становили 6921 солдатів і офіцерів.

При цьому кількість таких випадків різко зростає у 2025 році, практично подвоївшись порівняно з минулим роком, коли Росія почала активні наступальні дії в Донецькій області.

8-ма армія, що входить до складу Південного військового округу, діяла переважно на Донеччині, а нещодавно її підрозділи були перекинуті в Покровськ для посилення 58-ї армії.

Серед усіх підрозділів лідирує 102-й мотострілецький полк, що входить до складу 155-ї мотострілецької дивізії, з втратами, що майже втричі перевищують втрати інших мотострілецьких полків. 102-й мотострілецький полк ЗС РФ втратив 1858 осіб. Далі йде 103-й мотострілецький полк із 806 зниклими безвісти.

З огляду на те, що чисельність російського мотострілецького полку може сягати приблизно 2000 осіб, ці цифри зниклих безвісти, у поєднанні з навіть теоретичними даними про кількість убитих, поранених і дезертирів, дають змогу припустити, що 102-й полк могли фактично повністю знищити щонайменше тричі з 2024 року.

Також Tatarigami зазначає, що найчисленніша вікова група — 31-40 років. Друга за чисельністю вікова група — 41-50 років. Також повно солдатів віком 18-20 років.

Із 6921 зниклих безвісти військовослужбовців ЗС РФ 316 були ідентифіковані як іноземні громадяни, що становить трохи більше ніж 4,5% від загального числа. Серед цих іноземців, за підрахунками Tatarigami, близько 7% становлять китайці — хоча громадянство прямо не вказується, проте в повідомленнях про зникнення безвісти фігурують фонетично китайські імена.

Деякі китайці потрапили в полон до ЗСУ Фото: СБУ

Нагадаємо, у квітні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії. Це сталося на території України, в Донецькій області.

Також Фокус з'ясовував, як китайці опинилися на війні в Україні за сотні кілометрів від своєї країни.