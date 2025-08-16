В списках погибших за Россию иностранцах "лидируют" китайцы

С января 2024 по июнь 2025 потери пропавшими без вести в российской армии составляли 6921 солдат и офицеров. Наибольшие потери среди подразделений ВС РФ понес 102-й мотострелковый полк, где также исчезли граждане Китая.

Так как информация о потерях в российской армии скрывается, то, чтобы узнать хоть какую-то информацию, журналисты и OSINT-исследователи изучают реестр наследственных дел, или, как OSINT-аналитик с ником Tatarigami, сообщения о пропавших без вести. Он изучил потери 8-й общевойсковой армии ВС РФ и сделал интересные выводы.

В плен к ВСУ китайцы тоже попадали Фото: Скриншот

Оказалось, что за полтора года — с января 2024 по июнь 2025 потери пропавшими без вести составляли 6921 солдат и офицеров.

При этом количество таких случаев резко возрастает в 2025 году, практически удвоившись в сравнении с прошлым годом, когда Россия начала активные наступательные действия в Донецкой области.

8-я армия, входящая в состав Южного военного округа, действовала преимущественно в Донецкой области, а недавно ее подразделения были переброшены в Покровск для усиления 58-й армии.

Среди всех подразделений лидирует 102-й мотострелковый полк, входящий в состав 155-й мотострелковой дивизии, с потерями, почти в три раза превышающими потери других мотострелковых полков. 102-й мотострелковый полк ВС РФ потерял 1858 человек. Далее следует 103-й мотострелковый полк с 806 пропавшими без вести.

Учитывая, что численность российского мотострелкового полка может достигать примерно 2000 человек, эти цифры пропавших без вести, в сочетании с даже теоретическими данными о числе убитых, раненых и дезертиров, позволяют предположить, что 102-й полк мог быть фактически полностью уничтожен как минимум три раза с 2024 года.

Также Tatarigami отмечает, что самая многочисленная возрастная группа — 31–40 лет. Вторая по численности возрастная группа — 41–50 лет. Также полно солдат в возрасте 18–20 лет.

Из 6921 пропавших без вести военнослужащих ВС РФ 316 были идентифицированы как иностранные граждане, что составляет чуть более 4,5% от общего числа. Среди этих иностранцев,по подсчетам Tatarigami, около 7% составляют китайцы — хотя гражданство прямо не указывается, однако в сообщениях о пропаже без вести фигурируют фонетически китайские имена.

Некоторые китайцы попали в плен к ВСУ Фото: СБУ

Напомним, в апреле украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в рядах российской армии. Это произошло на территории Украины, в Донецкой области.

Также Фокус выяснял, как китайцы оказались на войне в Украине за сотни километров от своей страны.