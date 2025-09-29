Угорщина заблокувала 12 українських ЗМІ через цензуру в Україні: хто під забороною

Будапешт перекрив доступ до українських ЗМІ після того, як Київ заборонив низку іноземних, у тому числі угорських, ресурсів. Під блокування в Угорщині потрапили ТСН, "Обозреватель", "Лівий берег" та інші популярні медіа.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяс. Зокрема, він написав, що українська влада заборонила роботу закордонних сайтів, серед них угорських, через публікації, у яких критично висвітлювали санкції проти Росії, військову допомогу Україні, діяльність фонду Джорджа Сороса та проблеми всередині Євросоюзу. На думку політика, такий крок Києва є необґрунтованим, а суверенна країна має право дати пропорційну відповідь.

"Дотримуючись принципу відносності, Угорщина сьогодні вводить відбивні заходи проти українських порталів новин, тому в Угорщині їх не буде.Не думаю, що багато хто читав би Українську Правду чи хотів би. Однак суверенна країна має дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку", — написав він.

Гуйяс підкреслив, що обмеження свободи слова не відповідає європейським цінностям. Він також заявив: якщо Київ прагне приєднатися до ЄС, то подібні кроки лише посилюють розділеність усередині Союзу.

У своїй публікації посадовець також оприлюднив перелік українських видань, які тепер не відкриватимуться на території країни. До нього увійшли:

ТСН;

Обозреватель;

Anons Zakarpattia;

Ungvar;

Закарпаття онлайн;

Українська правда;

Громадське;

НВ;

Лівий берег;

Insider;

UA Online та Європейська правда.

Україна обмежила доступ до угорських медіа — що про це відомо

Нагадаємо, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України тимчасово заблокувала низку іноземних сайтів через системну проросійську пропаганду. Зокрема, на сайті відомства 8 вересня 2025 року було опубліковано п’ять розпоряджень для інтернет-провайдерів, які обмежили доступ до 14 ресурсів.

Під блокування потрапили угорськомовні сайти News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó та Pravda Magyarország; румунськомовні та молдовські — Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova–România, TopWar, Rezistenta.info та сайт Партії комуністів Молдови; а також грецький ресурс 902.gr.

Також зазначалося, що сайти поширювали фейкові новини про війну, вигадані "успіхи" російських військ, "зради" ЗСУ та "терористичну діяльність" українців, одночасно дискредитуючи Захід, критикуючи ЄС і НАТО та популяризуючи змовницькі теорії, зокрема про фонди та Джорджа Сороса. Частина ресурсів підживлювала суспільну поляризацію, торкаючись ЛГБТ, міграції та релігії, адаптуючи повідомлення під аудиторії різних країн.

Раніше Фокус повідомляв, що найпопулярнішим джерелом новин в Україні залишаються канали в Telegram, яким українці довіряють найбільше. На другому місці – YouTube-канали, а найменше довіри отримав телемарафон "Єдині новини".

Окрім цього, в Україні обмежили доступ до сайту "Антикор" для забезпечення стабільної роботи Національного центру управління мережами та безпеки держави в умовах надзвичайного або воєнного стану.