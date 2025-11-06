"Имеет рычаги влияния": Трамп хочет заставить Орбана прекратить мешать вступлению Украины в ЕС, — СМИ

Во время встречи в Белом доме, которая состоится 7 ноября, президент США Дональд Трамп может заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить блокирование вступления Украины в Европейский Союз.

Орбан является проблемой для Трампа в вопросах финансовой поддержки Украины со стороны ЕС и вступления Киева в это объединение, пишет Atlantic Council.

"Трамп может сделать что-то неожиданное и, в конце концов, выгодное для своей собственной программы: требовать от Орбана прекратить препятствовать усилиям Украины по вступлению в Европейский Союз", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что на встрече Орбан будет пытаться укрепить свои отношения с Трампом, ведь после того, как встреча Трампа с Путиным в Будапеште сорвалась.венгерский премьер потерял любое дипломатическое влияние. Кроме того, Орбан сталкивается с дополнительной проблемой потенциально катастрофических последствий новых энергетических санкций США против России.

"Он поедет в Вашингтон, чтобы добиться крайне необходимых исключений из санкций, и заявил, что в противном случае Венгрия столкнется с экономическим коллапсом. Это означает, что Трамп имеет рычаги влияния", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что команда Трампа должна давить на Орбана, чтобы он перестал играть роль разрушителя и позволил Европе принять необходимые значимые меры как крупнейшему спонсору Украины.

"Итак, в обмен на любое ослабление санкций или экономические соглашения, визит Орбана в Белый дом станет идеальной возможностью положить конец препятствиям Будапешта на пути Украины к вступлению в ЕС", — отметили журналисты.

Они отметили, что даже если до этого еще далеко, членство Украины в ЕС отвечает интересам США — и интересам Трампа, поскольку это будет способствовать достижению его цели по установлению длительного мира в Украине и облегчит заключение коммерческих сделок для Соединенных Штатов.

"Заставить Орбана отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС было бы дипломатическим достижением для Белого дома, подчеркнуло бы влияние Трампа на других мировых лидеров и стало бы стратегическим успехом для Украины, Европы и Вашингтона", — отметили авторы материала.

В то же время в статье подчеркивается, что Орбан и раньше не придерживался обещаний, а Трамп может проявить снисхождение к своему другу.

Но вынесение этого вопроса на первый план во время пятничной встречи будет важным шагом, который продемонстрирует, что Вашингтон следит за активизацией усилий Европы в области обороны и поддержки Украины и что Трамп ожидает, что даже самые проблемные государства-члены ЕС не будут препятствовать этому прогрессу.

Напомним, в октябре Орбан обвинил спецслужбы Украины в слежке за венграми.

Фокус также писал о том, что Венгрия стремится создать антиукраинский альянс внутри ЕС.