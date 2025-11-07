"Диво може статися": Орбан заговорив про перемогу України з Трампом (відео)

Угорський прем'єр Орбан під час зустрічі з Трампом заявив, що Україна все ще може виграти війну, але, за його твердженнями, це буде "дивом".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, де однією з ключових тем стала війна Росії проти України. Угорський прем'єр заявив, що Україна "дивом" усе ще може виграти війну.

Трамп запитав Орбана: "Отже, ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну?"

Орбан відповів: "Знаєш, диво може статися".

Трамп відповів: "Так, абсолютно вірно".

Трамп заявив, що вони з Орбаном погодилися, що війна в Україні скоро закінчиться.

На запитання про те, чому він не зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті, Трамп відповів: "Головна проблема в тому, що вони просто поки що не хочуть зупинятися. Але я думаю, що вони це зроблять. По-моєму, це дуже позначається на Росії".

Зустріч двох політиків відбулася на тлі активного обговорення майбутньої політики США щодо війни в Україні та позиції Угорщини, яка неодноразово закликала до "негайного миру" і виступала проти розширення військової допомоги Києву.

7 листопада Віктор Орбан з'явився у Вашингтон уперше відтоді, як Дональд Трамп повернувся в Білий дім. Минулого року він двічі зустрічався з Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.

Орбан трохи запізнився до Білого дому, а коли нарешті зустрівся з Трампом, репортер запитав: "Президенте Трампе, чи є якась вірогідність того, що ви зустрінетеся з Путіним у Будапешті коли-небудь?"

Трамп відповів: "Завжди є шанс".

Віктор Орбан і Дональд Трамп — про що говорили

Трамп почав свій виступ із похвали Орбану.

"Він керував справді великою країною, і в нього немає злочинності, у нього немає проблем, які є в деяких країн. Але, ймовірно, є пара речей, про які я не знаю, а можливо, і не хочу знати", — сказав він.

І докладно розповів про те, що вони обговорюватимуть:

"Ми поговоримо про торгівлю. Ми поговоримо трохи про Росію та Україну. Ми поговоримо про енергетику і ціни на енергоносії".

Орбан також розкритикував попередника Дональда Трампа — 46-го президента Джо Байдена.

"Ми тут для того, щоб відкрити нову главу у двосторонніх відносинах США та Угорщини. По суті, тому що за демократичної адміністрації все було зруйновано. Тому після вашого відходу, президенте, все було фактично заблоковано, зруйновано, скасовано", — поскаржився Трампу Орбан.

Трампа запитали, чи готовий він надати Орбану виняток із санкцій, запроваджених проти Росії щодо нафти.

"Ми розглядаємо цей варіант, тому що йому дуже складно видобувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає такої переваги, як вихід до моря", — сказав він.

Трамп також зробив комплімент Орбану, назвавши його "великим лідером".

Віктор Орбан приїхав до Трампа в Білий дім Фото: Соцсети

"Річ у тім, що він великий лідер, і його всі поважають. Не те щоб він подобався деяким лідерам, але, знаєте, ці лідери виявилися неправі. Якщо подивитися на його позицію щодо імміграції та інших питань, то, якщо подивитися на Європу, вони припустилися колосальних помилок у питаннях імміграції. Це дійсно дуже сильно їм шкодить. Він не припустився жодної помилки в питаннях імміграції", — повідомив Трамп.

Угорщина відмовилася виконувати постанову Європейського суду з питань імміграції і була змушена платити штрафи.

Згідно з чинним угорським законодавством, клопотання про надання притулку можна подавати тільки за межами Угорщини, до посольств країни в сусідній Сербії або Україні. Ті, хто намагається перетнути кордон, регулярно стикаються з перешкодами.

