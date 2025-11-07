"Путін виявив максимальну гнучкість": президент Казахстану прокоментував війну в Україні

Касим-Жомарт Токаєв у Вашингтоні долучився до Авраамських угод, відважив Трампу кілька утішних компліментів і наголосив, що Казахстан готовий прийняти російсько-українських перемовників про мир.

Токаєв також похвалив Дональда Трампа за його підхід до Росії, з якою у Казахстану спільний кордон протяжністю понад 8 тисяч кілометрів. На думку президента Казахстану, припинення вогню в Україні "можливе", пише NY Times.

Однак він заявив, що президент Росії Володимир Путін не пом'якшить свої територіальні вимоги більше, ніж уже зробив, почасти тому, що російському лідеру також доводиться рахуватися з "громадською думкою" у своїй країні.

"Треба визнати, що Путін проявив максимальну гнучкість", — сказав Токаєв, маючи на увазі зроблену ним у серпні пропозицію заморозити лінію фронту, якщо Україна поступиться контролем над тією частиною Донбасу, яку Росія не змогла захопити.

"Я думаю, що Путін зробив досить великий крок уперед", — резюмував Токаєв.

А говорячи з Дональдом Трампом, він назвав його "посланцем небес".

"Ви — великий лідер і державний діяч, посланий небесами, щоб повернути здоровий глузд і традиції, які ми всі поділяємо, в політику Сполучених Штатів, як внутрішню, так і зовнішню. Тому мільйони людей у багатьох країнах дуже вдячні вам, і я переконаний, що ваша мудра і смілива політика має отримати рішучу підтримку в усьому світі", — повідомив Токаєв.

Нагадаємо, Казахстан приєднався до Авраамських угод (або Угод Авраама). Це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем, низкою арабських держав, а тепер і Казахстаном, підписаних у 2020-2025 роках. Їхня назва відсилає до патріарха і пророка Авраама, віра в якого присутня в усіх найбільших авраамічних релігіях: юдаїзмі, християнстві та ісламі.

Казахстан уже має дипломатичні відносини з Ізраїлем, але цей крок, схоже, є жестом доброї волі на адресу президента Трампа.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив в інтерв'ю, що приєднання до Авраамських угод має переважно економічне значення.

"Це означає, що ми отримаємо певні дивіденди з точки зору економічного співробітництва. У нас завжди були хороші відносини з Ізраїлем і країнами Близького Сходу. Це логічне продовження нашої політики, моєї політики", — заявив Токаєв перед тим, як вирушити в Білий дім на зустріч з іншими лідерами Центральної Азії та Дональдом Трампом.

Саміт країн Центральної Азії, що відбувся в четвер у Білому домі, став знаменною подією для регіону п'яти колишніх радянських республік, лідери яких ніколи не проводили спільну зустріч з американським президентом у Вашингтоні. Уряди цих країн зацікавлені в американських інвестиціях і технологіях — почасти на противагу домінуванню в регіоні Росії і, дедалі частіше, Китаю.

Для Білого дому ця зустріч підкреслює спробу адміністрації Трампа налагодити зв'язки з країнами, що не входять до числа традиційних союзників, ігноруючи проблеми з правами людини, які попередні президенти США намагалися вирішити в цьому переважно авторитарному регіоні.

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів п'яти країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Глава Білого дому обговорював доступ до багатих мінеральних ресурсів регіону, де вже активно намагаються діяти Китай і Росія.

Серед учасників зустрічі — президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Сердар Бердимухамедов і Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Нагадаємо, у Білому домі перед самітом стався інцидент, коли чоловік за спиною Дональда Трампа раптово знепритомнів.

Також Фокус писав, що США намагаються створити новий формат геополітичної "залежності" в Закавказзі та Центральній Азії — як один з інструментів впливу на Китай.