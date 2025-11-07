"Путин проявил максимальную гибкость": президент Казахстана прокомментировал войну в Украине

Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне присоединился к Авраамским соглашениям, отвесил Трампу несколько лестных комплиментов и отметил, что Казахстан готов принять российско-украинских переговорщиков о мире.

Токаев также похвалил Дональда Трампа за его подход к России, с которой у Казахстана общая граница протяженностью более 8 тысяч километров. По мнению президента Казахстана, прекращение огня в Украине "возможно", пишет NY Times.

Однако он заявил, что президент России Владимир Путин не смягчит свои территориальные требования больше, чем уже сделал, отчасти потому, что российскому лидеру также приходится считаться с "общественным мнением" в своей стране.

"Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость", — сказал Токаев, имея в виду сделанное им в августе предложение заморозить линию фронта, если Украина уступит контроль над той частью Донбасса, которую Россия не смогла захватить.

Відео дня

"Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед", — резюмировал Токаев.

А говоря с Дональдом Трампом, он назвал его "посланником небес".

"Вы — великий лидер и государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю. Поэтому миллионы людей во многих странах очень благодарны вам, и я убежден, что ваша мудрая и смелая политика должна получить решительную поддержку во всем мире", - сообщил Токаев.

Напомним, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям (или Соглашениям Авраама). Это серия договоров о нормализации отношений между Израилем, рядом арабских государств, а теперь и Казахстаном, подписанных в 2020—2025 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе.

Казахстан уже имеет дипломатические отношения с Израилем, но этот шаг, похоже, является жестом доброй воли в адрес президента Трампа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью, что присоединение к Авраамским соглашениям имеет в основном экономическое значение.

"Это означает, что мы получим определенные дивиденды с точки зрения экономического сотрудничества. У нас всегда были хорошие отношения с Израилем и странами Ближнего Востока. Это логичное продолжение нашей политики, моей политики", — заявил Токаев перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с другими лидерами Центральной Азии и Дональдом Трампом.

Состоявшийся в четверг в Белом доме саммит стран Центральной Азии стал знаменательным событием для региона пяти бывших советских республик, лидеры которых никогда не проводили совместную встречу с американским президентом в Вашингтоне. Правительства этих стран заинтересованы в американских инвестициях и технологиях — отчасти в качестве противовеса доминированию в регионе России и, все чаще, Китая.

Для Белого дома эта встреча подчеркивает попытку администрации Трампа наладить связи со странами, не входящими в число традиционных союзников, игнорируя проблемы с правами человека, которые предыдущие президенты США пытались решить в этом преимущественно авторитарном регионе.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Глава Белого дома обсуждал доступ к богатым минеральным ресурсам региона, где уже активно пытаются действовать Китай и Россия.

Среди участников встречи — президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, в Белом доме перед саммитом произошел инцидент, когда мужчина за спиной Дональда Трампа внезапно потерял сознание.

Также Фокус писал, что США пытаются создать новый формат геополитической "зависимости" в Закавказье и Центральной Азии — как один из инструментов влияния на Китай.