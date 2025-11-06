Топ-менеджер компании-производителя Ozempic упал в обморок на встрече с Трампом (видео)

Гордон Финдли, исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk, потерял сознание в Овальном кабинете, пока президент США говорил о снижении цен на новые препараты от ожирения.

Инцидент произошел всего через несколько минут после того, как Трамп объявил о знаменательном соглашении с фармацевтическими компаниями Eli Lilly и Novo Nordisk о значительном снижении цен на популярные препараты для снижения веса на основе GLP-1, такие как Wegovy и Zepbound, сообщает АР.

Гордон Финдли упал в обморок прямо в Овальном кабинете

По данным Associated Press, мужчина, которого очевидцы опознали как руководителя компании Novo Nordisk Гордона Финдли, потерял равновесие и упал на землю. Доктор Мехмет Оз, который сейчас возглавляет Центры услуг Medicare и Medicaid, бросился на помощь, не дав Гордону удариться головой.

"В комнате воцарилась тишина. Секретная служба и медики немедленно прибыли в Овальный кабинет. Трамп выглядел явно обеспокоенным", — рассказали репортеры в соцсетях.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт позже подтвердила информацию об инциденте, заявив: "Во время объявления о статусе наиболее благоприятствуемых наций в Овальном кабинете представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинская служба Белого дома быстро отреагировала, и с этим джентльменом все в порядке. Пресс-конференция возобновится в ближайшее время"

Мероприятие, в котором приняли участие ведущие фармацевтические руководители и должностные лица администрации, было призвано привлечь внимание к новой инициативе администрации по ценообразованию лекарственных средств в рамках программы наибольшего благоприятствования — плану сделать препараты GLP-1 более доступными для миллионов американцев.

Трамп заявил, что сделка позволит производителям продавать эти препараты напрямую потребителям через TrumpRx, федеральный веб-сайт, запуск которого запланирован на следующий год, предлагающий пероральные версии по цене всего 149 долларов в месяц, в ожидании одобрения FDA.

