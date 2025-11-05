"Коммунист", мусульманин и враг Трампа: что известно о Мамдани, новом мэре Нью-Йорка

Зохран Мамдани был избран мэром Нью-Йорка в результате настоящего политического землетрясения , в результате которого 34-летний демократический социалист встанет у руля крупнейшего города Америки.

Мамдани, который стал первым мэром-мусульманином "Большого яблока", победил бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу в гонке, которая стала важнейшим событием в национальной политике США, набрав более 50 процентов голосов. Фокус собрал все, что известно о Зохране Мамдани, который уже объявил негласную политическую войну президенту США Дональду Трампу.

Победная речь Зохрана Мамдани

Мамдани заявил своим сторонникам, которые заполнили театр "Парамаунт" в Бруклине и скандировали его имя: "Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное, что я отказываюсь извиняться за все это".

Он обратился напрямую к президенту: "Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас два слова: сделайте громче!"

Пока Мамдани перечислял различные способы, которыми он собирается противостоять президенту-республиканцу, Трамп опубликовал в Truth Social зловещую заметку: "...И вот все начинается!"

В своей победной речи, обещавшей "новый рассвет" для Нью-Йорка, Мамдани процитировал покойного политика-социалиста Юджина Дебса, похвастался "свержением политической династии" и обрушился с яростной критикой на президента Дональда Трампа, назвавшего Мамдани "коммунистом".

"Если какой-либо город может показать стране, как остановить Дональда Трампа, то это город, который его породил", — сказал Мамдани, представляющий округ в том же районе Квинс, где вырос президент.

Мамдани также сделал несколько прощальных выпадов в адрес своего главного оппонента Куомо.

"Друзья мои, мы свергли политическую династию. Я желаю Эндрю Куомо всего самого наилучшего в личной жизни, но пусть сегодня я в последний раз произнесу его имя, поскольку мы переворачиваем страницу политики, которая отвергает большинство и отвечает лишь перед немногими", — сказал он.

Что обещает Зохран Мамдани и почему это может стать концом Нью-Йорка

Мамдани обещал жителям Нью-Йорка бесплатный проезд в автобусах, заморозку арендной платы, сокращение числа полицейских, повышение налогов для богатых и крупного бизнеса, полностью финансируемые детские сады для детей младше пяти лет и резкое повышение минимальной заработной платы до 30 долларов в час. В итоге явка на выборы побила 50-летний рекорд.

Зохран проводил агрессивную предвыборную политику Фото: Соцсети

Однако агенты по недвижимости опасаются, что его победа спровоцирует массовый отток населения из Большого яблока, а критики, включая Уолл-стрит, предупреждают, что его политика может нанести ущерб экономике города.

В опросе, проведенном JL Partners для Daily Mail, девять процентов жителей Нью-Йорка заявили, что в случае победы Мамдани они "определенно" покинут город, население которого в настоящее время составляет 8,5 миллиона человек.

Также опрос показал, что еще 25 процентов, или 2,12 миллиона человек, "рассмотрели бы" возможность покинуть Нью-Йорк.

Что особенно важно, опрос показал, что 7 процентов людей с доходом более 250 000 долларов США определенно покинули бы Нью-Йорк при "мэре Мамдани", что может разрушить экономику города.

Около половины подоходного налога в городе платят 1 процент самых высокооплачиваемых жителей Нью-Йорка.

Если значительная часть из них уедет, финансы города рухнут, и останется меньше денег на финансирование политики Мамдани, которая подразумевает субсидирование различных секторов экономики города.

Дональд Трамп поддержал своего давнего соперника Куомо в последней отчаянной попытке не допустить победы социалиста Зохрана Мамдани.

"Если придется выбирать между плохим демократом и коммунистом, я всегда буду выбирать плохого демократа, честно говоря", — сказал Трамп.

И заявил, что лишит свой родной город федерального финансирования.

Зохран Мамдани пообещал жителям Нью-Йорка множество перемен Фото: Соцсети

"Если кандидат от Коммунистической партии Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, то крайне маловероятно, что я буду вносить федеральные средства, за исключением самого необходимого минимума, на мой любимый первый дом, поскольку, как коммунист, этот некогда великий город не имеет ни одного шанса на успех или даже на выживание!" – сообщил Трамп.

Зохран Мамдани – что известно

Зохран Мамдани переехал в Нью-Йорк из родной Уганды в возрасте семи лет.

Зохран Мамдани позиционирует себя, как "народного" мэра

Его отец — ученый, а мать — кинорежиссер. В детстве он учился в частной школе на Манхэттене, где сейчас стоимость обучения составляет 66 000 долларов в год.

Жена Мамдани, 27-летняя художница Рама Дуваджи, также неожиданно стала звездой вместе с ним.

Будущая первая леди Большого яблока написала в своей биографии в Instagram, что она "из Дамаска", однако представитель предвыборного штаба Мамдани сообщил журналистам, что на самом деле она родилась в Техасе.

Зохран Мамдани с женой Рамой Фото: Соцсети

Рама наиболее известна своими иллюстрациями и анимациями, многие из которых посвящены пропалестинской тематике и критикуют Израиль и администрацию Трампа.

Несмотря на свое ультрапривилегированное воспитание, Мамдани успешно привлекает избирателей из рабочего класса и молодежь, для которых жизнь в Нью-Йорке становится все более недоступной, обещая снизить их расходы.

Парадоксально, но Мамдани сравнивают с Трампом, потому что новый мэр Нью-йорка проводил такую же агрессивную предвыборную политику в соцсетях, как и 47-й президент США.

Мамдани станет самым молодым мэром города с 1892 года, а также первым мэром города, американцем индийского происхождения и мусульманином.

Мамдани поддерживает права ЛГБТК+, выступал против Биньямина Нетаньяху, Николаса Мадуро, Нарендры Моди и и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля как диктаторов.

