"Орешник" и новый Карибский кризис: как Россия будет помогать Венесуэле и к чему это приведет

Россия осудила Соединенные Штаты за применение "чрезмерной военной силы" в Карибском регионе под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Но Николас Мадуро тем временем настойчиво просит Путина о помощи, которой может стать российский ракетный комплекс "Орешник".

Вашингтон усиливает военное давление на Венесуэлу. И хотя Дональд Трамп заявил, что война с Каракасом "маловероятна", в Карибском бассейне уже сосредоточено до 16 тысяч американских военных — восемь кораблей ВМС, атомная подлодка, стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-35, а также авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения. Николас Мадуро уже попросил помощи у своего коллеги Владимира Путина, и если в Кремле окажут запрошенную помощь, ситуация может стать непредсказуемой. Фокус собрал все, что известно.

США и Венесуэла на пороге нового Карибского кризиса

Дональд Трамп преуменьшил вероятность войны США с Венесуэлой, но заявил, что дни Николаса Мадуро как президента страны сочтены.

Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро "сочтены" Фото: Из открытых источников

На вопрос о том, собираются ли США начать войну против Венесуэлы, президент США ответил в программе "60 минут" на канале CBS: "Я сомневаюсь в этом. Я так не думаю. Но они обращаются с нами очень плохо".

2 ноября в Кремле подтвердили, что внимательно следят за развитием событий на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Каракасом из-за ударов США и сообщений о том, что Венесуэла обратилась к Москве за военной помощью.

Эскалация риторики между Москвой и Вашингтоном подчеркивает растущее геополитическое напряжение в Латинской Америке, где связи Венесуэлы с Россией и Китаем углубляются на фоне активизации военных операций США в регионе.

Недавнее развертывание ВМС США и серия воздушных и морских ударов по судам в водах Карибского моря вызвали тревогу среди региональных правительств и международных наблюдателей, которые опасаются, что расширение военной активности США может дестабилизировать регион и втянуть внешние державы в дальнейшую конфронтацию.

Россия заявила о поддержке Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "решительно осуждает применение США чрезмерной военной силы" в Карибском бассейне и поддерживает правительство и президента Мадуро.

Россия поддерживает Мадуро и передает ему вооружение Фото: Getty Images

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает связь с Каракасом, "поскольку страны связаны различными договорными обязательствами". Песков подчеркнул, что Россия хочет, "чтобы все оставалось мирно и чтобы в регионе не возникало новых конфликтов".

На прошлой неделе Николас Мадуро попросил у Путина "защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты". Также он обратился за помощью к Си Цзиньпину в Китай с просьбой расширить военное сотрудничество для противодействия тому, что Мадуро назвал "эскалацией отношений между США и Венесуэлой".

А первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уже заявил, что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможность передачи Каракасу комплекса "Орешник".

Мадуро объявил сбор народного ополчения Фото: El Mundo

"Не вижу никаких препятствий для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник", — сказал Журавлев. Он подчеркнул, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет "едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового оружия до авиации".

По словам Журавлева, "американцев могут ждать сюрпризы". По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы, что делает страну "одной из самых мощных авиационных держав в регионе". Журавлев также отметил поставку латиноамериканской стране дивизионов С-300ВМ ("Антей-2500") и недавнюю доставку систем "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э" самолетом Ил-76. Международные обязательства не ограничивают Москву в поставках Каракасу современных вооружений, включая комплексы "Калибр", подчеркнул он.

В Белом доме пока не прокомментировали заявление об "Орешнике" и о том, что РФ встала на сторону Венесуэлы.

США, Россия и Венесуэла – что будет дальше

В связи с продолжающимися операциями США и стремлением Венесуэлы к более тесным оборонным связям с Россией и Китаем, дипломатическая напряженность усилится. А противостояние может обостриться, что приведет к новому Карибскому кризису.

Но эксперты уверены, что если США полны решимости попытаться свергнуть Мадуро, Россия мало что может сделать, кроме дипломатических инициатив. К тому же, война России против Украины фактически исключает размещение российских войск в Венесуэле в случае вмешательства США. Но нельзя исключать ограниченную поддержку: Россия может передавать вооружения, системы ПВО или оказывать разведывательную помощь.

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что будет воевать в Мексике против наркокартелей, хотя местное правительство от этого не в восторге.

А на минувших выходных в столице Венесуэлы приземлился российский грузовой самолет Ил-76, который связывают с армией РФ и ЧВК "Вагнер".