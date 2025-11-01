Ранее работал на ЧВК "Вагнер": подсанкционный российский самолет Ил-76 прибыл в Венесуэлу

В минувшие выходные в столице Венесуэлы приземлился российский грузовой самолет Ил-76, который связывают с армией РФ и ЧВК "Вагнер".

Транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 прибыл в Каракас в воскресенье после двухдневного путешествия из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку. Об этом пишет Defense News.

В издании считают, что маршрут Ил-76 является обходным путем для избежания западного воздушного пространства или возможных проверок в недружественных странах. Также предполагается, что по дороге самолет доставлял или забирал грузы.

Траектория перелета российского Ил-76 в Венесуэлу Фото: Flightradar24

По данным портала, самолеты этого типа в прошлом доставляли стрелковое оружие, военные материалы и даже наемников от имени РФ. Известно, что Ил-76 способен транспортировать до 50 тонн груза или до 200 человек.

Сообщается, что оператором самолета является Aviacon Zitotrans. Сейчас компания находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами.

Как отмечают авторы статьи, Aviacon Zitotrans транспортировала военные грузы, такие как ракеты, боеголовки и компоненты для вертолетов, по всему миру, в частности в регионы, где действовала ЧВК "Вагнер".

Прибытие Ил-76 в Каракас произошло на фоне обострения напряженности между Венесуэлой и США. Недавно Вашингтон обвинил венесуэльское правительство в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернул военные силы для нанесения ударов по судам, которые подозреваются в наркоторговле.

Напомним, Венесуэла подготовила обращение к России с просьбой о военном усилении. Президент Николас Мадуро запросил у Владимира Путина ракеты, радары и модернизацию авиапарка,

Фокус также сообщал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США под предлогом борьбы с наркоторговлей пытаются сменить власть в Венесуэле.