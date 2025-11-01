Раніше працював на ПВК "Вагнер": підсанкційний російський літак Іл-76 прибув у Венесуелу

Минулими вихідними у столиці Венесуели приземлився російський вантажний літак Іл-76, який пов’язують з армією РФ та ПВК «Вагнер».

Транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RA-78765 прибув до Каракаса в неділю після дводенної подорожі з Росії через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал та Мавританію до Латинської Америки. Про це пише Defense News.

У виданні вважають, що маршрут Іл-76 є обхідним шляхом для уникнення західного повітряного простору або можливих перевірок у недружніх країнах. Також припускається, що по дорозі літак доставляв або забирав вантажі.

Траєкторія перельоту російського Іл-76 до Венесуели Фото: Flightradar24

За даними порталу, літаки цього типу в минулому доставляли стрілецьку зброю, військові матеріали та навіть найманців від імені РФ. Відомо, що Іл-76 здатен транспортувати до 50 тонн вантажу або до 200 осіб.

Повідомляється, що оператором літака є Aviacon Zitotrans. Наразі компанія перебуває під санкціями США, Канади та України через зв’язки з російськими військовими структурами.

Як зазначають автори статті, Aviacon Zitotrans транспортувала військові вантажі, такі як ракети, боєголовки та компоненти для гелікоптерів, по всьому світу, зокрема до регіонів, де діяла ПВК "Вагнер".

Прибуття Іл-76 в Каракас відбулося на тлі загострення напруженості між Венесуелою та США. Нещодавно Вашингтон звинуватив венесуельський уряд у причетності до незаконної торгівлі наркотиками та розгорнув військові сили для завдавання ударів по суднах, які підозрюються у наркоторгівлі.

Нагадаємо, Венесуела підготувала звернення до Росії з проханням про військове підсилення. Президент Ніколас Мадуро запросив у Володимира Путіна ракети, радари та модернізацію авіапарку,

Фокус також повідомляв, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США під приводом боротьби з наркоторгівлею намагаються змінити владу у Венесуелі.