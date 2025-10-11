Захищає союзника і свої гроші: РФ звинуватила США у спробі повалити режим Мадуро

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки, що США під приводом боротьби з наркоторгівлею намагаються здійснити зміну влади у Венесуелі. А Ніколас Мадуро — великий друг Кремля, який отримав від Путіна мільярдні кредити.

Related video

Виступ росіянина відбувся під час спеціальної наради, присвяченої військовій активності Вашингтона біля берегів Венесуели, повідомляють на сайті російського представництва в ООН.

Небензя стверджує, ніби Білий дім діє "відповідно до класичного інструментарію кольорових революцій і гібридних війн, від яких уже постраждали мільйони людей у всьому світі".

Дипломат звинуватив американську сторону у "свідомому закритті вікна переговорних можливостей" та "ігноруванні закликів" Ніколоса Мадуро до спільної боротьби з наркотрафіком.

Також Небензня раптово згадав про права людини, заявивши, що Росія рішуче засуджує "завдані по цивільних судах удари" як "кричуще порушення міжнародного права і прав людини".

"Подібні дії вписуються тільки в горезвісну теорію про американську винятковість, відповідно до якої США можна все, а решті країн — тільки те, що США їм дозволять. Ми подібну логіку, що лежить в основі концепції "світопорядку, заснованого на правилах", довільно формульованих США та їхніми союзниками, рішуче відкидаємо. Закликаємо зробити це і всіх розсудливих членів міжнародного співтовариства", — заявив Небензя.

Відносини Росії та Венесуели — що відомо

Примітно, що Росія є ключовим союзником Венесуели. Російська фінансова допомога і кредити Венесуелі обчислюються мільярдами доларів США. Кремль підтримує Ніколаса Мадуро, нафтову промисловість Венесуели та її військові сили.

Путін дав Венесуелі мільярдні кредити Фото: kremlin.ru

Росія є великим кредитором Венесуели. Станом на кінець березня 2019 року, венесуельська державна нафтокомпанія PDVSA була винна "Роснефти" 2,3 млрд доларів за передоплатою за поставку нафти. Ще близько 3 млрд доларів припадає на виданий Венесуелі російський держкредит.

А Міністерство закордонних справ Росії неодноразово критикувало заяви західних країн про підтримку венесуельської опозиції, називаючи їх "втручанням у внутрішні справи суверенної держави".

Нагадаємо, 2025 року Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо, яка балотувалася в президенти і виступає проти Ніколаса Мадуро.

Свою перемогу Мачадо присвятила президенту США Дональду Трампу.

А тим часом Ніколас Мадуро готується воювати зі США. Венесуела мобілізує ополчення. А Мадуро вже заявив, що "жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели".