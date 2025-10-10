Нобелівська премія миру: Трампа обійшла демократка Марія Коріна Мачадо з Венесуели

Мачадо була одним із лідерів опозиційних демонстрацій проти Ніколаса Мадуро під час протестів у Венесуелі 2014 року. Вона також балотувалася в президенти і відома, як правозахисниця та активістка у своїй країні.

Марія Коріна Мачадо з Венесуели удостоєна Нобелівської премії миру за 2025 рік. У такий спосіб президента США Дональда Трампа обійшла правозахисниця й опозиціонерка режимам Уго Чавеса і Ніколаса Мадуро, повідомили в Нобелівському комітеті.

Марія Коріна Мачадо обійшла Дональда Трампа

Марія Коріна Мачадо отримає премію в розмірі 11 мільйонів шведських крон (1,2 мільйона доларів США) "за її невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого й мирного переходу від диктатури до демократії", — ідеться в заяві Норвезького Нобелівського комітету, який базується в Осло та зроблений у п'ятницю, 10 жовтня.

Щорічні премії за досягнення в галузі фізики, хімії, медицини, миру та літератури були засновані заповітом Альфреда Нобеля, шведського винахідника динаміту, який помер 1896 року. Премія з економічних наук була додана Центральним банком Швеції 1968 року.

Хоча в минулому премії також викликали суперечки, рішення цього року було відзначено безпрецедентно агресивною кампанією президента США Дональда Трампа і його адміністрації щодо отримання нагороди.

Цього тижня вже було вручено Нобелівські премії з хімії, фізики, медицини та літератури. Премію з економіки буде оголошено в понеділок, 13 жовтня.

Президент США Дональд Трамп не приховував свого бажання отримати Нобелівську премію миру. Він неодноразово заявляв, що зупинив сім (а потім і вісім воєн) після повернення в Білий дім.

Нагадаємо, в Осло вже філософськи зауважили, що готові до будь-якої реакції Дональда Трампа на те, що йому не вручать премію миру. В уряді вкотре наголосили, що ніяк не впливають на Нобелівський комітет. Але Трамп уже встиг зателефонувати міністру фінансів Норвегії та колишньому генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб запитати про Нобелівську премію. Він також був страшенно обурений, що Бараку Обамі вручили Нобелівську премію, хоча він, на думку Трампа, нічого корисного не зробив.

Нагадаємо, раніше в Нобелівському комітеті заявили, що вже обрали свого лауреата премії миру.