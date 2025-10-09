Лауреата вже обрано: у Нобелівському комітеті визначилися з кандидатом на премію миру

Дональд Трамп, який 9 жовтня святкує завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, може не отримати жадану Нобелівську премію миру.

Related video

А все тому, що Норвезький Нобелівський комітет, що присуджує престижну премію миру, вже провів своє заключне засідання в понеділок, 6 жовтня, де і визначився з переможцем, ім'я якого назвуть 10 жовтня об 11:00 за київським часом, повідомляє Times of Israel.

Тобто лауреата цього року було обрано до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду, спрямовану на припинення війни в Газі. Ім'я переможця не називають, проте один з експертів заявив виданню, що це "100% буде не Трамп".

Нобелівський комітет, що складається з п'яти членів, зазвичай ухвалює рішення за кілька днів або навіть тижнів до присудження премії і проводить останнє засідання напередодні офіційного оголошення.

"Останні штрихи було внесено в понеділок, але ми ніколи не розкриваємо, коли Нобелівський комітет ухвалить рішення", — заявив представник Норвезького Нобелівського інституту Ерік Осхайм.

Вручення премії миру відбудеться 10 жовтня об 11:00 за київським часом Фото: лауреаты

Раніше передбачалося, що в 2025-му через повсюдне погіршення геополітичної ситуації у світі комітет утримається від присудження премії в цій номінації, але Осгайм запевнив, що це не так.

"Цього року лауреат буде", — запевнив він.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС, підписана сьогодні, 9 жовтня, передбачає припинення вогню і звільнення заручників під час війни, розв'язаної 7 жовтня 2023 року нападом бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Документ, який розглядають як важливий крок до припинення дворічної війни в Газі, було підписано під тиском президента США Дональда Трампа, який не приховує, що вважає себе гідним Нобелівської премії миру.

Глава Білого дому постійно нагадує, що закінчив сім воєн, і сподівається завершити ще одну, між Росією та Україною. Трамп у розмові з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру за "врегулювання конфлікту" між Індією та Пакистаном.

У листопаді 2024 року пропонував дати Дональду Трампу Нобелівську премію миру білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Також повідомлялося, що Зеленський назвав умову, за якої Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру.