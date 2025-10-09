Лауреат уже выбран: в Нобелевском комитете определились с кандидатом на премию мира

Дональд Трамп, который 9 октября празднует завершение войны между Израилем и ХАМАС, может не получить вожделенную Нобелевскую премию мира.

А все потому, что Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий престижную премию мира, уже провел свое заключительное заседание в понедельник, 6 октября, где и определился с победителем, имя которого назовут 10 октября в 11:00 по киевскому времени, сообщает Times of Israel.

То есть лауреат в этом году был выбран до того, как президент США Дональд Трамп объявил о соглашении, направленном на прекращение войны в Газе. Имя победителя не называется, однако один из экспертов заявил изданию, что это "100% будет не Трамп".

Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до присуждения премии и проводит последнее заседание в преддверии официального объявления.

"Последние штрихи были внесены в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет примет решение", – заявил представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.

Вручение премии мира состоится 10 октября в 11:00 по киевскому времени Фото: Nobel Prize

Ранее предполагалось, что в 2025-м из-за повсеместного ухудшения геополитической ситуации в мире комитет воздержится от присуждения премии в этой номинации, но Осхайм заверил, что это не так.

"В этом году лауреат будет", – заверил он.

Соглашение между Израилем и ХАМАС, подписанное сегодня, 9 октября, включает в себя прекращение огня и освобождение заложников в ходе войны, развязанной 7 октября 2023 года нападением боевиков ХАМАС на Израиль. Документ, рассматриваемый как важный шаг к прекращению двухлетней войны в Газе, был подписан под давлением президента США Дональда Трампа, который не скрывает, что считает себя достойным Нобелевской премии мира.

Глава Белого дома постоянно напоминает, что закончил семь войн, и надеется завершить еще одну, между Россией и Украиной. Трамп в разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявлял, что хочет получить Нобелевскую премию мира за "урегулирование конфликта" между Индией и Пакистаном.

В ноябре 2024 года предлагал дать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира белорусский лидер Александр Лукашенко.

Также сообщалось, что Зеленский назвал условие, при котором Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира.