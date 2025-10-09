Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе, – Reuters

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключённых.

Это первый этап инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа, сообщает Reuters.

Официальные лица обеих сторон подтвердили подписание соглашения после непрямых переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Согласно соглашению, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет свои войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, захваченных в результате нападения, спровоцировавшего войну, в обмен на сотни пленных, удерживаемых Израилем.

Аппарат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения его правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности позднее в четверг.

И израильтяне, и палестинцы с радостью восприняли объявление о соглашении, которое стало крупнейшим шагом на пути к завершению двухлетней войны, в которой погибло более 67 000 палестинцев, и к возвращению последних заложников, захваченных ХАМАС в результате жестоких нападений 7 октября 2023 года, положивших начало войне. Тогда боевики убили 1200 человек и захватили 251 заложника.

На новость о прекращении войны уже отреагировали жители Газы и Израиля. Они вышли на улицы и благодарили американского президента Дональда Трампа "за его роль в историческом соглашении о прекращении огня", пишет The New York Times. Многие призывали вручить ему Нобелевскую премию мира.

Кадры с улиц Тель-Авива и охваченной войной Газы показали толпы гуляющих, празднующих, как они надеются, окончание двухлетней войны.

Как уже говорилось, подписание соглашения между конфликтующими сторонами – только первый этап. План Трампа предусматривает немедленное прекращение огня, обмен всеми 48 заложниками, поэтапный вывод израильской армии из Газы, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства под руководством международной организации.

Дальнейшие шаги в рамках плана главы Белого дома из 20 пунктов еще даже не обсуждались сторонами, включая то, как будет управляться разрушенный сектор Газа после окончания боевых действий, и окончательную судьбу ХАМАС, который до сих пор отвергал требования Израиля о разоружении.

Пока перемирие еще не вступило в силу, израильские удары по Газе продолжаются, хотя и медленнее, чем до начала переговоров в начале этой недели.

В секторе Газа еще фиксируют обстрелы

3 октября в Al Jazeera информировали, что боевики ХАМАС согласились на ультиматум Дональда Трампа по освобождению всех израильских заложников.

5 октября издание Alarabiya сообщило, что ХАМАС согласился сдать оружие палестинско-египетской комиссии.

Ранее сообщалось, что близкое окружение Дональда Трампа было заинтересовано в продолжении войны, которая могла закончиться еще год назад.