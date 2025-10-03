Освободят заложников и Сектор Газа: ХАМАС согласился на ультиматум Трампа

Боевики террористической группировки ХАМАС согласились на ультиматум, который им выдвинул президент США Дональд Трамп, об освобождении всех израильских заложников.

Кроме того, боевики готовы обсудить детали плана Трампа по прекращению огня в Газе, пишет Al Jazeera.

В заявлении ХАМАСа говорится о том, что для прекращения боевых действий в Газе и полного вывода израильских войск из анклава они готовы освободить всех израильских пленных — как живых, так и мертвых.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", — говорится в заявлении ХАМАСа.

В то же время, как пишет Clash report, официальный представитель Хамаса Муса Абу Марзук заявил, что передача заключенных и тел в течение 72 часов является теоретическим и нереалистичным планом.

Боевики также заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

"Другие вопросы, упомянутые в предложении президента Трампа относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связанные с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями, будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, в которой Хамас будет участвовать и ответственно способствовать", — отметили в ХАМАС.

Кроме того, другой представитель ХАМАСа Осама Хамдан заявил, что боевики готовы объявить о прекращении огня уже сегодня вечером, но многие другие детали требуют обсуждения.

Впоследствии Дональд Трамп распространил заявление ХАМАСа в своей соцсети Truth Social.

Трамп распространил заявление ХАМАС Фото: скриншот

Напомним, 3 октября Трамп объявил крайний срок для соглашения с ХАМАС и пообещал "ад" в случае невыполнения ультиматума.

15 сентября израильская армия начала наземную операцию по захвату города Газа, которая, по словам правительства Нетаньяху, имеет целью уничтожить ХАМАС.