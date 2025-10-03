"Будет ад": Трамп объявил крайний срок для сделки с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп дал террористической организации ХАМАС крайний срок для подписания мирного соглашения с Израилем — до воскресенья, 18:00 по вашингтонскому времени. Он предупредил, что в случае отказа группировка столкнется с "адом", которого мир еще не видел.

Об этом Трамп заявил в сообщении на собственной социальной сети Truth Social, подчеркнув, что организация на протяжении многих лет представляет серьезную угрозу на Ближнем Востоке. Он напомнил об атаке 7 октября, когда боевики ХАМАС убивали гражданских в Израиле, и заявил, что в ответ уже ликвидировано более 25 тысяч их бойцов. По словам Трампа, остальные находятся в "военной ловушке" и могут быть уничтожены по его приказу.

"Большинство оставшихся окружены и в военной ловушке, они только и ждут, пока я дам команду "ИДИТЕ", чтобы их жизни быстро угасли", — написал он.

Политик подчеркнул, что заключенное соглашение станет "последним шансом" для ХАМАС и спасет жизни тех, кто согласится сложить оружие. Документ, как отметил Трамп, поддержали США, Израиль и ряд государств региона. Он также требует немедленного освобождения всех заложников, включая тела погибших.

"Освобождайте заложников, всех, включая тела погибших, сейчас!" — подчеркнул президент.

Отдельно президент обратился к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться из опасных районов и перейти в более безопасные зоны, где, по его словам, им будет оказана помощь. При этом Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке "будет установлен так или иначе", независимо от решения группировки.

План прекращения огня в Газе — что озвучил Трамп

Стоит заметить, что 29 сентября Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху объявил план прекращения огня в Газе. В частности, по плану Трампа предусматриваются следующие инициативы:

заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, должны вернуть в течение 72 часов после прекращения огня;

после паузы в боях в Газу доставят гуманитарную помощь и начнут восстанавливать критическую инфраструктуру;

США выступают модератором в восстановлении административных институтов, участие ХАМАСа запрещено;

в Газе уничтожат всю военную инфраструктуру, включая тоннели боевиков;

Сектор Газа станет демилитаризованной и "дерадикализованной" территорией; боевикам ХАМАС позволят покинуть сектор с амнистией;

временные Международные силы стабилизации (ISF) развернут в Газе, обучат палестинскую полицию и будут координировать действия с Израилем, Египтом и Иорданией;

Израиль не будет оккупировать Газу, армия передаст территорию ISF;

Палестина получит перспективу суверенитета при условии успешных реформ.

Также Фокус писал, что Еврокомиссия предложила приостановить определенные положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, связанные с торговлей, и ввести санкции против ХАМАС.

Кроме этого, сообщалось, что 15 сентября израильская армия начала наземную операцию по захвату города Газа, которая, по словам правительства Нетаньяху, имеет целью уничтожить ХАМАС