"Буде пекло": Трамп оголосив крайній строк для угоди з ХАМАС

Президент США Дональд Трамп дав терористичній організації ХАМАС крайній термін для підписання мирної угоди з Ізраїлем — до неділі, 18:00 за вашингтонським часом. Він попередив, що в разі відмови угруповання зіткнеться з "пеклом", якого світ ще не бачив.

Про це Трамп заявив у повідомленні на власній соціальній мережі Truth Social, підкресливши, що організація протягом багатьох років становить серйозну загрозу на Близькому Сході. Він нагадав про атаку 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вбивали цивільних в Ізраїлі, і заявив, що у відповідь вже ліквідовано понад 25 тисяч їхніх бійців. За словами Трампа, решта перебуває в "військовій пастці" та може бути знищена за його наказом.

"Більшість решти оточені та у військовій пастці, вони тільки й чекають, поки я дам команду "ІДІТЬ", щоб їхні життя швидко згасли", — написав він.

Публікація Дональда Трампа у Truth Social Фото: Скриншот

Політик наголосив, що укладена угода стане "останнім шансом" для ХАМАС і врятує життя тих, хто погодиться скласти зброю. Документ, як зазначив Трамп, підтримали США, Ізраїль та низка держав регіону. Він також вимагає негайного звільнення всіх заручників, включно з тілами загиблих.

"Звільняйте заручників, усіх, включаючи тіла загиблих, зараз!" — наголосив президент.

Окремо президент звернувся до мирних жителів Гази із закликом евакуюватися з небезпечних районів та перейти до безпечніших зон, де, за його словами, їм буде надана допомога. При цьому Трамп заявив, що мир на Близькому Сході "буде встановлено так чи інакше", незалежно від рішення угруповання.

План припинення вогню у Газі — що озвучив Трамп

Варто зауважити, що 29 вересня Дональд Трамп після зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу оголосив план припинення вогню в Газі. Зокрема, за планом Трампа передбачаються такі ініціативи:

заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня, мають повернути протягом 72 годин після припинення вогню;

після паузи в боях до Гази доставлять гуманітарну допомогу та почнуть відновлювати критичну інфраструктуру;

США виступають модератором у відновленні адміністративних інституцій, участь ХАМАСу заборонена;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включно з тунелями бойовиків;

Сектор Гази стане демілітаризованою та "дерадикалізованою" територією; бойовикам ХАМАС дозволять залишити сектор з амністією;

тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) розгорнуть у Газі, навчать палестинську поліцію та координуватимуть дії з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією;

Ізраїль не окуповуватиме Газу, армія передасть територію ISF;

Палестина отримає перспективу суверенітету за умови успішних реформ.

Також Фокус писав, що Єврокомісія запропонувала призупинити певні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, пов'язані з торгівлею, та запровадити санкції проти ХАМАС.

Окрім цього, повідомлялося, що 15 вересня ізраїльська армія розпочала наземну операцію з захоплення міста Газа, яка, за словами уряду Нетаньягу, має на меті знищити ХАМАС.