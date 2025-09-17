"Мета не в тому, щоб покарати": ЄС хоче вдарити по гаманцю Ізраїля за ситуацію в Газі

Європейська комісія пропонує розірвати деякі домовленості з Ізраїлем в односторонньому порядку через конфлікт з ХАМАС. Президентка Урсула фон дер Ляєн наголосила, що союз є " непохитним прихильником рішення про дві держави".

Related video

Єврокомісія запропонувала призупинити певні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, пов'язані з торгівлею, та запровадити санкції проти ХАМАС. Комісія також ставить на паузу свою двосторонню підтримку Ізраїлю, за винятком підтримки громадянського суспільства та Яд Вашем (меморіал Голокосту). Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому 17 вересня.

"Зокрема, це впливає на майбутні річні асигнування між 2025 та 2027 роками, а також на поточні проєкти інституційної співпраці з Ізраїлем та проєкти, що фінансуються в рамках Регіонального фонду співробітництва ЄС-Ізраїль", — зазначила пресслужба.

У Єврокомісії наголосили, що дії ізраїльського уряду порушують "істотні елементи, пов'язані з повагою до прав людини та демократичних принципів". Це дає право ЄС призупинити дію Угоди в односторонньому порядку.

"Зокрема, це порушення стосується швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі після військового втручання Ізраїлю, блокади гуманітарної допомоги, активізації військових операцій та рішення ізраїльської влади просувати план врегулювання в так званому районі E1 Західного берега, що ще більше підриває рішення про дві держави", — уточнила комісія.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що "жахливі події" у Газі мають припинитися.

"Європейський Союз залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги та непохитним прихильником рішення про дві держави", — запевнила вона.

Зазначається, що імпорт з Ізраїлю втратить перевагу у доступі до ринку ЄС. Для Ізраїлю діятимуть ті ж правила, які актуальні для будь-якої третьої країни, що не має угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом.

За оцінкою Politico, нові мита, якщо пропозицію підтримають країни-члени ЄС, торкнуться товарів приблизно на 5,8 мільярда євро. Окрім того, під санкціями опиняться ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу та міністр фінансів Бецалель Смотрич.

Неназвані високопосадовці повідомили, що ЄС хоче заморозити приблизно 20 мільйонів євро, які мали піти на пряму підтримку різних ізраїльських проєктів.

"Я хочу бути дуже ясною. Мета не в тому, щоб покарати Ізраїль. Мета — покращити гуманітарну ситуацію в Газі", — наголосила при цьому головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

У виданні підкреслили, що запропоновані мита й санкції знаменують "найсерйозніший розкол у відносинах між ЄС та Ізраїлем за останні десятиліття". Однак редакція піддала сумніву те, що вони будуть руйнівними для економіки країни. Очікується, що заходи будуть більше символічними, адже націлені лише на 37% експорту, залишаючи торгівлю послугами й фінансові операції недоторканими. Євросоюз — головний торговий партнер Ізраїлю.

Нагадаємо, міжнародна комісія ООН із розслідування подій у Палестині визнала, що Ізраїль вчинив геноцид у Секторі Гази. Фахівці дійшли висновку, що метою було знищення палестинців, знайшовши докази систематичним вбивствам і руйнуванням будинків, створенню умов для голодування й відсутності доступу до медичної допомоги, сексуального і гендерного насильства, а також нападів на дітей.

В Axios з посиланням на власні джерела інформували, що 15 вересня ізраїльські збройні сили почали наземну операцію з захоплення міста Газа. Мешканців міста закликали евакуюватися.