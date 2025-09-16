Операція ЦАХАЛ у секторі Газа: ООН визнала дії військових Ізраїлю геноцидом

Міжнародна комісія ООН із розслідування подій у Палестині визнала, що Ізраїль вчинив геноцид палестинців у секторі Газа з 7 жовтня 2023 року.

Армія Ізраїлю скоювала вбивства, завдавала серйозних тілесних і психічних травм, а також навмисне створювала нестерпні умови для життя. Про це повідомив журнал Forbes.

Як зробила висновок комісія, ізраїльська влада прагнула знищити палестинців. Є численні докази систематичних і безпрецедентних убивств, руйнувань будинків і культурних об'єктів, створення умов для голодування і відмови в медичній допомозі, сексуального і гендерного насильства, а також нападів на дітей.

Неурядові організації та багато експертів останніми місяцями називали ситуацію в Газі геноцидом. У грудні 2023 року Південна Африка подала заяву про порушення справи проти Ізраїлю в Міжнародному суді, а в грудні 2024 року Amnesty International представила доповідь про вбивства палестинців, нагадує видання.

У доповіді Комісії ООН стверджується, що заяви президента, прем'єр-міністра і міністра оборони Ізраїлю стали прямим доказом намірів вчинити геноцид.

Вироблено низку рекомендацій для Ізраїлю, включно з негайним припиненням геноциду і зупинкою вогню в секторі Газа. Також потрібно забезпечити безперешкодний доступ усіх співробітників ООН на місця.

Ізраїль рішуче відкидав звинувачення в геноциді в Газі. У січні 2024 року ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ знищує терористів ХАМАС, а не мирне палестинське населення. Усі операції проходять у повній відповідності з міжнародним правом.

Міністерство охорони здоров'я Палестини тим часом повідомило, що з жовтня 2023 року в секторі Гази загинуло близько 65 000 палестинців. Міністерство не робить відмінностей між мирними жителями і бойовиками, але заявляє, що більшість жертв — жінки і діти.

Нагадаємо, терористи ХАМАС взяли на себе відповідальність за напад на автобус із пасажирами в Єрусалимі 8 вересня. Того дня загинуло шестеро людей, 22 були поранені.

Ізраїльська армія 15 вересня розпочала наземну операцію з метою захоплення Гази. ЦАХАЛ останнім часом посилив повітряні удари по місту і його околицях.