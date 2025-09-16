Операция ЦАХАЛ в секторе Газа: ООН признала действия военных Израиля геноцидом

Международная комиссия ООН по расследованию событий в Палестине признала, что Израиль совершил геноцид палестинцев в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

Армия Израиля совершала убийства, причиняла серьезные телесные и психические травмы, а также умышленно создавала невыносимые условия для жизни. Об этом сообщил журнал Forbes.

Как заключила комиссия, израильские власти стремились уничтожить палестинцев. Имеются многочисленные доказательства систематических и беспрецедентных убийств, разрушений домов и культурных объектов, создания условий для голодания и отказа в медицинской помощи, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на детей.

Неправительственные организации и многие эксперты в последние месяцы называли ситуацию в Газе геноцидом. В декабре 2023 года Южная Африка подала заявление о возбуждении дела против Израиля в Международном суде, а в декабре 2024 года Amnesty International представила доклад об убийствах палестинцев, напоминает издание.

В докладе Комиссии ООН утверждается, что заявления президента, премьер-министра и министра обороны Израиля стали прямым доказательством намерений совершить геноцид.

Выработан ряд рекомендаций для Израиля, включая немедленное прекращение геноцида и остановку огня в секторе Газа. Также нужно обеспечить беспрепятственный доступ всех сотрудников ООН на места.

Израиль решительно отвергал обвинения в геноциде в Газе. В январе 2024 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожает террористов ХАМАС, а не мирное палестинское население. Все операции проходят в полном соответствии с международным правом.

Министерство здравоохранения Палестины тем временем сообщило, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли около 65 000 палестинцев. Министерство не делает различий между мирными жителями и боевиками, но заявляет, что большинство жертв — женщины и дети.

Напомним, террористы ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на автобус с пассажирами в Иерусалиме 8 сентября. В тот день погибли шесть человек, 22 были ранены.

Израильская армия 15 сентября начала наземную операцию с целью захвата Газы. ЦАХАЛ в последнее время усилило воздушные удары по городу и его окрестностям.