"Ответ на преступления оккупации": ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Исламистская организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли шесть человек, а еще 22 получили ранения.

По информации издания BILD, в своем заявлении ХАМАС назвал нападение "ответом на преступления оккупации и геноцид нашего народа".

Израильская полиция сообщила, что нападение совершили двое террористов, оба были нейтрализованы силами безопасности на месте происшествия.

Теракт в Иерусалиме — что об этом известно

Напомним, что 8 сентября в Иерусалиме произошло нападение на пассажирский автобус, в результате которого погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. По данным правоохранителей, нападение совершили двое палестинцев с Западного берега, которые использовали самодельное оружие.

По информации полиции, нападавшие открыли огонь по пассажирам автобусной остановки и самому автобусу утром на оживленном перекрестке. На месте происшествия солдаты и гражданские отвечали огнем, а водитель такси помог пассажирке выжить. Четыре человека скончались на месте, еще двое — в больнице. Среди погибших были женщина и раввин.

По предварительным данным, нападавшие прибыли из сел Аль-Кубейба и Катанна, а израильские войска окружили эти населенные пункты. Использованное оружие — самодельные пистолеты-пулеметы "Карло", которые ранее применяли боевики. Полиция обнаружила у нападавших также нож и боеприпасы.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает борьбу с террором на всех фронтах, планирует уничтожить ХАМАС и освободить заложников.

Также в конце августа Фокус сообщал, что Израильская армия начала операцию в секторе Газа и уже находится в окрестностях города. Бригадный генерал Эффи Дефрин подтвердил, что началась мобилизация резервистов: сначала планировали отправить около 60 000 повесток, а еще 20 000 — до конца месяца. Сейчас армия работает над организацией безопасной эвакуации мирных жителей и обеспечением их медицинской и гуманитарной помощи.

Кроме этого, недавно премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает концепцию Большого Израиля, которая может включать территории будущего палестинского государства и части современной Иордании и Египта. Ранее он сообщил, что дал армии приказ ускорить операцию и взять под контроль сектор Газа.