ЦАХАЛ начал захват сектора Газа: армия Израиля уже на окраинах города

Бригадный генерал Эффи Дефрин в комментарии журналистам также подтвердил информацию, что Израиль сейчас проводит мобилизацию резервистов. В течение текущей недели будет разослано около 60 000 повесток, а еще 20 000 — до конца месяца.

Сейчас ЦАХАЛ работает над тем, чтобы предоставить достаточно места для безопасной эвакуации мирных жителей Газы, а также для получения ими помощи и медицинской помощи, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на информацию от бригадного генерала Эффи Дефрина

Он также подтвердил ранее распространенную СМИ информацию о том, что Израиль призывает резервистов. На этой неделе будет разослано около 60 000 повесток, а еще 20 000 — до конца месяца.

Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац 21 августа одобрят планы по взятию Газы. Обсуждение пройдет на фоне предложения ХАМАС, поддержанного посредниками Египтом и Катаром, о частичном соглашении, которое будет включать освобождение 10 живых заложников и 60-дневное прекращение огня.

Кроме того, Нетаньяху распорядился "сократить сроки взятия под контроль последних оплотов террористов и разгрома ХАМАС".

По словам осведомленных лиц из стран-посредников, представленный план очень близок к схеме, согласованной Израилем несколько недель назад, а любые пробелы в нем можно устранить в течение нескольких дней.

Журналисты отметили, что Израиль ждет, побудит ли начало наступления на Газу ХАМАС перейти к всеобъемлющему соглашению.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил Fox News, что "три недели назад это предложение было на столе переговоров, и ХАМАС втянул нас в них. Президент Трамп заявил, что больше не намерен это терпеть, и знаете что произошло? Был достигнут значительный прорыв".

Тем не менее, Виткофф добавил, что президент "был очень твердым и прямым на своем посту и хочет вернуть всех заложников. Такова наша позиция. Этот конфликт должен быть немедленно прекращен. Двадцать заложников должны быть возвращены их семьям. Давайте просто положим этому конец – вернем мир и спокойствие жителям Газы и восстановим Газу так, как ее следует восстановить, как это обозначил президент", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Сам глава Белого дома обещал, что Израиль отдаст сектор Газа США, которые его восстановят.

О планах Израиля говорилось еще в три месяца назад. 5 мая в СМИ со ссылкой на источники информировали, что правительство Нетаньяху одобрило план нового наступления в секторе Газа. В стране объявили призыв десятков тысяч резервистов, армия сосредоточилась на оккупации анклава.

Напомним, в мае правительство Израиля заблокировало поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы уменьшить доступ боевиков к ресурсам для гражданского населения. В приватных разговорах израильские офицеры пришли к выводу, что палестинцам в секторе Газа грозит широкомасштабный голод.