Война с террористами ХАМАС: израильские офицеры говорят, что Газа на грани голода, — NYT

Правительство Израиля заблокировало поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы уменьшить доступ боевиков к ресурсам для гражданского населения. Однако внутренний анализ показал, что надвигается кризис.

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Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 13 мая.

Неназванные израильские офицеры в частных разговорах пришли к выводу, что палестинцам в Газе грозит широкомасштабный голод. Кризис развернется, если в ближайшие несколько недель не возобновится поставка гуманитарной помощи. Об этом СМИ сообщили трое чиновников Израиля на правах анонимности.

Несколько месяцев официальный Израиль уверял, что блокада поставок еды и топлива не представляет серьезной угрозы для гражданских. Однако ООН и другие гуманитарные организации предупреждали о надвигающемся голоде.

Израильские военные, которые следят за гуманитарной ситуацией в Газе, предупредили командиров об угрозе голода из-за блокады. Ожидается, что во многих районах не будет хватать еды, чтобы удовлетворить минимальные ежедневные потребности в питании. Мало того, на увеличение объемов гуманитарных поставок требуется время, поэтому офицеры выступили за немедленные меры для восстановления системы помощи.

Фото корреспондента из Газы Фото: Saher Alghorra / The New York Times

"Анализ военных чиновников выявил пропасть между публичной позицией Израиля по блокаде помощи и его частными дискуссиями. Он показывает, что часть израильского истеблишмента по безопасности пришла к тем же выводам, что и ведущие гуманитарные организации. Они месяцами предупреждали об опасности, которую несет в себе блокада", — передали в издании.

Кроме того, анализ подчеркивает неотложность решения проблемы. Большинство пекарен в Газе остановили работу, благотворительные кухни там закрываются, а Всемирная продовольственная программа ООН сообщает об исчерпании запасов. Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (другая инициатива ООН) предупредила о неизбежном голоде. В итоговом отчете отметили, что в случае продолжения военной эскалации Израилем "подавляющее большинство людей в секторе Газа не будет иметь доступа к еде, воде, жилью и медикаментам".

Официальные военнослужащие и Минобороны Израиля отказались от комментариев. В израильском МИД заверили, что внимательно следят за ситуацией в Газе. Израиль прекратил поставки в Газу в марте. Согласно заявлениям целью было уменьшить возможности доступа ХАМАС к еде и топливу, предназначенных для гражданских. Неназванный высокопоставленный чиновник израильской армии сообщил, что в результате боевики должны распасться или по крайней мере освободить большинство заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Израиль отрицал риски для мирного населения, но гражданские рассказывали, что едят только раз в день, ведь цена на продукты росли по спирали. Палестинцы поделились с журналистами, что с конца февраля мука подорожала в 60 раз, и это привело к вспышке мародерства.

"Все, что я съел сегодня, — это немного фасоли из просроченной банки", — признался 71-летний отставной сотрудник ООН Халил эль-Халаби.

Он пожаловался, что у него кружится голова, а слабость не позволяет ходить. С начала войны он похудел до с более 95 примерно 59 килограммов. Его дочь, которая недавно родила, не может кормить младенца грудью, потому что мало ест. В то же время детских смесей в городе нет.

Фото корреспондента из Газы Фото: Saher Alghorra / The New York Times

Офицеры частным образом предупредили старших командиров, что многим в Газе осталось всего несколько недель до голодной смерти. Израильский генерал на прошлой неделе сообщил правительству, что запасы на этой территории закончатся уже через несколько недель. Трое неназванных представителей Минобороны рассказали, что руководство признало угрозы и ищет пути возобновления поставок в обход ХАМАС.

Официальные лица и гуманитарные организации сообщали о плане, согласно которому еду распределяли бы из нескольких пунктов, каждый из которых обслуживало бы несколько сотен тысяч гражданских. Израильские военные стояли бы по периметру пунктов, а частные охранники контролировали бы ситуацию изнутри.

Однако гуманитарные организации этот план отвергли, в том числе Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов. Причиной стало повышение рисков для гражданского населения, ведь уязвимым слоям пришлось бы преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до еды. Предыдущая система включала 400 пунктов распределения, а новая должна была бы это количество резко сократить.

Кроме того, в ООН предположили, что гражданских стали бы задерживать и допрашивать. Пункты хотели разместить далеко на юге, поэтому это ускорило бы перемещение мирных жителей с севера Газы. Израильские официальные лица подтвердили, что новый план помог бы перехватывать ХАМАС и переместить население. Однако они заверили, что цель — не усложнить жизнь людям, а отделить их от боевиков.

Эксперты по международному праву говорят, что страна не имеет права ограничивать гуманитарные поставки, зная об угрозе голода. Введение блокады в таких условиях, чтобы добиться военных и политических уступок, считают военным преступлением.

Напомним, 5 мая в СМИ со ссылкой на источники информировали, что правительство Израиля одобрило план нового наступления в Секторе Газа. В стране объявили призыв десятков тысяч резервистов, армия сосредоточилась на оккупации анклава.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские силы захватят Сектор Газа, "разровняют это место" и заселят территорию "людьми со всего мира".