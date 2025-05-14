Війна з терористами ХАМАС: ізраїльські офіцери говорять, що Газа на межі голоду, — NYT

Уряд Ізраїлю заблокував постачання гуманітарної допомоги у Газу, щоб зменшити доступ бойовиків до ресурсів для цивільного населення. Однак внутрішній аналіз показав, що насувається криза.

Related video

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, опублікованому 13 травня.

Неназвані ізраїльські офіцери у приватних розмовах дійшли висновку, що палестинцям у Газі загрожує широкомасштабний голод. Криза розгорнеться, якщо у найближчі декілька тижнів не відновиться постачання гуманітарної допомоги. Про це ЗМІ повідомили троє чиновників Ізраїля на правах анонімності.

Декілька місяців офіційний Ізраїль запевняв, що блокада постачань їжі й палива не становить серйозної загрози для цивільних. Однак ООН й інші гуманітарні організації попереджали про насування голоду.

Ізраїльські військові, які стежать за гуманітарною ситуацією в Газі, попередили командирів про загрозу голоду через блокаду. Очікується, що в багатьох районах бракуватиме їжі, щоб задовольнити мінімальні щоденні потреби в харчуванні. Мало того, на збільшення обсягів гуманітарних постачань потрібен час, тож офіцери виступили на негайні заходи для відновлення системи допомоги.

Фото кореспондента з Гази Фото: Saher Alghorra / The New York Times

"Аналіз військових чиновників виявив прірву між публічною позицією Ізраїлю щодо блокади допомоги і його приватними дискусіями. Він показує, що частина ізраїльського безпекового істеблішменту дійшла тих самих висновків, що й провідні гуманітарні організації. Вони місяцями попереджали про небезпеку, яку несе в собі блокада", — передали у виданні.

Окрім того, аналіз підкреслює нагальність розв’язання проблеми. Більшість пекарень у Газі зупинили роботу, благодійні кухні там закриваються, а Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про вичерпання запасів. Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки (інша ініціатива ООН) попередила про неминучий голод. У підсумковому звіті зазначили, що в разі продовження військової ескалації Ізраїлем "переважна більшість людей в секторі Газа не матиме доступу до їжі, води, житла і медикаментів".

Офіційні військовослужбовці й Міноборони Ізраїлю відмовились від коментарів. В ізраїльському МЗС запевнили, що уважно стежать за ситуацією в Газі. Ізраїль припинив постачання до Гази у березні. Згідно з заявами метою було зменшити можливості доступу ХАМАС до їжі й палива, призначених для цивільних. Неназваний високопосадовець ізраїльської армії повідомив, що в результаті бойовики мають розпастись або принаймні звільнити більшість заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль заперечував ризики для мирного населення, але цивільні розповідали, що їдять лише раз на день, адже ціни на продукти росли по спіралі. Палестинці поділились з журналістами, що з кінця лютого борошно подорожчало у 60 разів, і це призвело до спалаху мародерства.

"Все, що я з'їв сьогодні, — це трохи квасолі з простроченої банки", — зізнався 71-річний відставний співробітник ООН Халіл ель-Халабі.

Він поскаржився, що у нього паморочиться в голові, а слабкість не дозволяє ходити. З початку війни він схуд до з понад 95 приблизно 59 кілограмів. Його донька, яка нещодавно народила, не може годувати немовля грудьми, бо замало їсть. Водночас дитячих сумішей у місті немає.

Фото кореспондента з Гази Фото: Saher Alghorra / The New York Times

Офіцери приватно попередили старших командирів, що багатьом у Газі залишилося лише кілька тижнів до голодної смерті. Ізраїльський генерал минулого тижня повідомив уряд, що запаси на цій території закінчаться вже за кілька тижнів. Троє неназваних представників Міноборони розповіли, що керівництво визнало загрози й шукає шляхи відновлення постачань в обхід ХАМАС.

Офіційні особи й гуманітарні організації повідомляли про план, відповідно до якого їжу розподіляли б з кількох пунктів, кожен з яких обслуговували б кілька сотень тисяч цивільних. Ізраїльські військові стояли б по периметру пунктів, а приватні охоронці контролювали б ситуацію зсередини.

Однак гуманітарні організації цей план відкинули, в тому числі Управлінням ООН з координації гуманітарних питань. Причиною стало підвищення ризиків для цивільного населення, адже вразливим верствам довелося б долати більші відстані, щоб дістатись до їжі. Попередня система включала 400 пунктів розподілу, а нова мала б цю кількість різко скоротити.

Окрім того, в ООН припустили, що цивільних стали б затримувати й допитувати. Пункти хотіли розмістити далеко на півдні, тож це прискорило б переміщення мирних жителів з півночі Гази. Ізраїльські офіційні особи підтвердили, що новий план допоміг би перехоплювати ХАМАС і перемістити населення. Однак вони запевнили, що мета — не ускладнити життя людям, а відокремити їх від бойовиків.

Експерти з міжнародного права кажуть, що країна не має права обмежувати гуманітарні постачання, знаючи про загрозу голоду. Запровадження блокади за таких умов, щоб добитись військових і політичних поступок, вважають воєнним злочином.

Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Ізраїлю схвалив план нового наступу у Секторі Гази. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилась на окупації анклаву.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські сили захоплять Сектор Гази, "розрівняють це місце" й заселить територію "людьми з усього світу".