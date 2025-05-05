Ізраїль може захопити весь Сектор Гази на невизначений термін: з'явився новий план

Ізраїльська армія змінює суть операції в Секторі Гази проти бойовиків ХАМАС. Тепер військові зосередяться на окупації анклаву, оскільки терористи не бажають припиняти вогонь.

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Про це повідомили джерела британського каналу Sky News.

Уряд Ізраїлю схвалив плани нового наступу вранці 5 травня, через кілька годин після того, як у країні оголосили про призов десятків тисяч резервістів.

За наявними даними радіостанції ВВС, план реалізують тільки після візиту президента США Дональда Трампа в регіон наступного тижня.

Перший етап стратегії передбачає захоплення додаткових територій Гази та розширення "буферної зони" кордонів з Єгиптом. У такий спосіб Тель-Авів отримає додаткові важелі впливу на переговорах із бойовиками ХАМАС щодо нового припинення вогню та звільнення заручників.

Розширений наступ ЦАХАЛ відрізняється від попередніх тим, що він переходить від обмежених рейдів до окупації території та постійної присутності в Газі. Реалізація цього кроку може викликати сильний міжнародний опір, пише агентство Associated Press.

Ізраїль уже кілька тижнів намагається посилити тиск на ХАМАС і спонукати організацію бути більш гнучкою на переговорах про припинення вогню. Наразі відчутного прогресу не спостерігається.

План ЦАХАЛ з окупації Гази витіснить сотні тисяч палестинців у південну частину анклаву, що посилить і без того важку гуманітарну кризу. Головне завдання — не допустити потрапляння гуманітарної допомоги в руки терористів.

Нагадаємо, терористи ХАМАС у лютому 2025 року заявляли про готовність передати Сектор Гази під владу Палестинської національної адміністрації.

Фокус писав про бажання Ізраїлю вдарити по ядерних об'єктах Ірану, але президент США Дональд Трамп завадив цьому сценарію.