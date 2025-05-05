Израиль может захватить весь Сектор Газа на неопределенный срок: появился новый план

Израильская армия меняет суть операции в Cекторе Газы против боевиков ХАМАС. Теперь военные сосредоточатся на оккупации анклава, так как террористы не желают прекращать огонь.

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Об этом сообщили источники британского канала Sky News.

Правительство Израиля одобрило планы нового наступления утром 5 мая, через несколько часов после того, как в стране объявили о призыве десятков тысяч резервистов.

По имеющимся данным радиостанции ВВС, план реализуют только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе.

Первый этап стратегии предусматривает захват дополнительных территорий Газы и расширение "буферной зоны" границ с Египтом. Таким образом Тель-Авив получит дополнительные рычаги влияния на переговорах с боевиками ХАМАС о новом прекращении огня и освобождении заложников.

Расширенное наступление ЦАХАЛ отличается от предыдущих тем, что оно переходит от ограниченных рейдов к оккупации территории и постоянному присутствию в Газе. Реализация этого шага может вызвать сильное международное сопротивление, пишет агентство Associated Press.

Израиль уже несколько недель пытается усилить давление на ХАМАС и побудить организацию быть более гибкой на переговорах о прекращении огня. В настоящее время ощутимый прогресс не наблюдается.

План ЦАХАЛ по оккупации Газы вытеснит сотни тысяч палестинцев в южную часть анклава, что усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис. Главная задача — не допустить попадания гуманитарной помощи в руки террористов.

Напомним, террористы ХАМАС в феврале 2025 заявляли о готовности передать Сектор Газа под власть Палестинской национальной администрации.

Фокус писал о желании Израиля ударить по ядерным объектам Ирана, но президент США Дональд Трамп помешал этому сценарию.