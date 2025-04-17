Передумал: Трамп сорвал планы Израиля на атаку ядерных объектов Ирана, — NYT

В следующем месяце Израиль хотел ударить по ядерным объектам Ирана, однако президент США Дональд Трамп, который недавно угрожал Тегерану "решительными действиями" в случае отказа от ядерных переговоров, оборвал эти намерения. В то же время лидеры Ирана заявили, что право страны обогащать уран "обсуждению не подлежит". Об этом стало известно 16 апреля.

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Информацию о влиянии Трампа на военные планы Израиля против Ирана обнародовали в американской газете The New York Times.

"Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в следующем месяце, но в последние недели президент Трамп отказался от этого в пользу переговоров с Тегераном по ограничению его ядерной программы", — рассказали журналистам несколько неназванных чиновников администрации президента США, информированных об этих разговорах.

Свое мнение Дональд Трамп изменил в результате внутренних дебатов, продолжавшихся во внутренних кругах чиновников в течение месяцев. Отмечается, что американский лидер колебался, стоит ли поддержать Израиль в планах сорвать Ирану попытку создания бомбы.

По данным издания, израильские лидеры уже наработали накануне план по атаке по ядерным объектам Ирана. Они были готовы реализовать свои намерения уже в мае. При этом у них практически не было сомнений относительно поддержки Дональда Трампа таких действий.

Зато у американского лидера сомнения все же возникли: прежде всего из-за того, что он понимает необходимость США поддерживать Израиль в обеспечении успешности таких действий в случае согласования плана атаки. В таком случае Америке пришлось бы не только защищать Израиль от возможного иранского "возмездия" за обстрел, но и стать главной частью самой атаки.

Иран не собирается отказываться от намерений обогащать уран

Несмотря на переговоры, которые должны состояться между Ираном и США уже в эти выходные, Тегеран не собирается соглашаться на все требования американской стороны. Как сообщило агентство Reuters 16 апреля, об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

"Мы готовы строить доверие относительно возможного беспокойства по обогащению Ирана, но принцип обогащения не подлежит обсуждению", — сказал представитель Тегерана.

Напомним, 15 апреля эксперт рассказал, почему США и Израиль пока не готовы к серьезной войне с Ираном.

8 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко объяснил, будет ли Россия помогать Тегерану оружием и солдатами.