ЦАХАЛ почав захоплення сектору Гази: армія Ізраїлю вже на околицях міста

Бригадний генерал Еффі Дефрін у коментарі журналістам також підтвердив інформацію, що Ізраїль зараз проводить мобілізацію резервістів. Протягом поточного тижня буде розіслано близько 60 000 повісток, а ще 20 000 — до кінця місяця.

Related video

Наразі ЦАХАЛ працює над тим, щоб надати достатньо місця для безпечної евакуації мирних мешканців Гази, а також для отримання ними допомоги та медичної допомоги, пише The Jerusalem Post з посиланням на інформацію від бригадного генерала Еффі Дефріна.

Він також підтвердив раніше поширену ЗМІ інформацію про те, що Ізраїль закликає резервістів. Цього тижня буде розіслано близько 60 000 повісток, а ще 20 000 — до кінця місяця.

Очікується, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ісраель Кац 21 серпня схвалять плани щодо взяття Гази. Обговорення відбудеться на тлі пропозиції ХАМАС, підтриманої посередниками Єгиптом і Катаром, про часткову угоду, яка включатиме звільнення 10 живих заручників і 60-денне припинення вогню.

Крім того, Нетаньяху розпорядився "скоротити терміни взяття під контроль останніх оплотів терористів і розгрому ХАМАС".

За словами обізнаних осіб із країн-посередників, представлений план дуже близький до схеми, узгодженої Ізраїлем кілька тижнів тому, а будь-які прогалини в ньому можна усунути протягом кількох днів.

Журналісти зазначили, що Ізраїль чекає, чи спонукає початок наступу на Газу ХАМАС перейти до всеосяжної угоди.

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив Fox News, що "три тижні тому ця пропозиція була на столі переговорів, і ХАМАС втягнув нас у них. Президент Трамп заявив, що більше не має наміру це терпіти, і знаєте що сталося? Було досягнуто значного прориву".

Проте Віткофф додав, що президент "був дуже твердим і прямим на своєму посту і хоче повернути всіх заручників. Така наша позиція. Цей конфлікт має бути негайно припинений. Двадцять заручників мають бути повернуті їхнім родинам. Давайте просто покладемо цьому край — повернемо мир і спокій жителям Гази і відновимо Газу так, як її слід відновити, як це позначив президент", — підкреслив спецпредставник Трампа.

Сам глава Білого дому обіцяв, що Ізраїль віддасть сектор Гази США, які його відновлять.

Про плани Ізраїлю йшлося ще три місяці тому. 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Нетаньяху схвалив план нового наступу в секторі Гази. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилася на окупації анклаву.

Нагадаємо, у травні уряд Ізраїлю заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, щоб зменшити доступ бойовиків до ресурсів для цивільного населення. У приватних розмовах ізраїльські офіцери дійшли висновку, що палестинцям у секторі Гази загрожує широкомасштабний голод.