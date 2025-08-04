Нетаньягу ухвалив рішення про повне захоплення сектора Гази, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ухвалив рішення про повну окупацію сектору Гази і про дії ЦАХАЛу в районах, де утримують заручників.

Related video

Апарат прем'єр-міністра передав начальнику Генштабу повідомлення: якщо вас це не влаштовує, вам слід піти у відставку, повідомляє The Jerusalem Post.

Заява політика пролунала після кількох місяців переговорів у Досі між ХАМАС, Ізраїлем та посередниками щодо досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

ХАМАС заявив, що Ізраїль має розблокувати постачання гуманітарної допомоги до сектору Газа безпосередньо через них. Зараз міжнародні зусилля з доставки ресурсів активізувалися, але все йде в обхід ХАМАСу.

Крім того, представники угруповання почали використовувати як козир допомогу заручникам. На вихідних ХАМАС опублікував відеоролики, де зображені виснажені цивільні полонені, і стверджується, що вони голодують через повсюдні проблеми з їжею в секторі Гази.

ХАМАС використовує заручників, вимагаючи від Ізраїлю гуманітарну допомогу

Хоча Червоний Хрест погодився активізувати зусилля з доправлення допомоги безпосередньо заручникам, на додачу до допомоги, що надається Гуманітарним фондом Гази, ХАМАС відповів, що ресурси буде доправлено тільки в тому разі, якщо Ізраїль остаточно відкриє гуманітарні коридори та припинить "усі види повітряного сполучення" на час доправлення вантажів заручникам.

Про плани на сектор Газа йшлося ще три місяці тому. 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Ізраїлю схвалив план нового наступу в секторі Газа. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилася на окупації анклаву.

Нагадаємо, у травні уряд Ізраїлю заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, щоб зменшити доступ бойовиків до ресурсів для цивільного населення. У приватних розмовах ізраїльські офіцери дійшли висновку, що палестинцям у Газі загрожує широкомасштабний голод.